Kejti Zaharija, bivša portparolka u Beloj kući, objavila je u ponedeljak u NJujork Postu kolumnu u prvom licu u kojoj govori o životu posle odlaska iz Vašingtona.

Kaže da joj je povratak u Kaliforniju samo privremena pauza između poslova koji su joj važni. Dobro je, zahvalna je na vremenu sa porodicom i odlučnija nego ikad da nastavi da se bori za Trampa i njegov program “Amerika na prvom mestu”, u bilo kojoj ulozi koja joj bude dodeljena. Nije najavila novu ulogu niti potvrdila hoće li se vratiti u administraciju.

Kao lični moto navodi Trampovu poruku od šest reči, “Nikad ne odustaj i uvek uzvrati udarac”, koja potiče iz njegove knjige “Umetnost povratka”. Tvrdi da je njenu primenu videla iz prve ruke. Ranije ovog meseca putovala je sa predsednikom na skupove uoči međuizbora. Opisuje kako je govorio satima, podržavao svoje kandidate i odbijao da međuizbore tretira kao kontrolisani pad, a publika je i posle sati čekanja još urlala kad bi izašao na pozornicu. Smatra da bi njegovo prisustvo u kampanji moglo da bude ključni podsticaj izlaznosti republikanskih birača. Foto: Vikipedija/Javno vlasništvo

"Putujući sa najvećim predsednikom ranije ovog meseca, videla sam ga kako se zalaže za kandidate koje je podržavao, govori satima i odbija da tretira međuizbore kao kontrolisani pad", napisala je. "Ono što sam videla bila je čista, neumoljiva energija i entuzijazam. Gomila je stajala satima i još urlala kad bi izašao na pozornicu", napisala je.

U kolumni hvali i Trampova dostignuća. Tvrdi da su ilegalni prelasci granice pali na istorijski nizak nivo i da su carine privukle velike investicione obaveze i ojačale američku industriju. Poručuje da predsednik zaslužuje novinare koji direktno izveštavaju o njegovim rezultatima. Kolumnu završava pozivom Amerikancima da podrže kandidate koje Tramp podržava, prenosi britanski San.

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