Regionalna muzička pevačica Neda Ukraden, tokom učešća u žiriju jednog muzičkog takmičenja u Hrvatskoj, ušla je u neobičnu polemiku sa voditeljkom Giannom (Đanom) Apostolski povodom njenog imena.
Kada je saznala da je voditeljka promenila ime po sticanju punoletstva, Neda Ukraden joj je postavila direktno pitanje:
"Jel se stvarno zoveš Đana?"
Voditeljka joj je otkrila svoje prethodno ime:
"Da, promenila sam ime kad sam imala 18 godina. Bila sam Danica, ispričaću ti".
Pevačica je zbunjeno nastavila sa ispitivanjem: "Zašto, šta ti fali Danica?"
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Đana je kratko objasnila svoj motiv: "Grozno mi je bilo, starinsko".
U razgovor se umešao i drugi član žirija, pruživši podršku njenom starom imenu: "Meni je baš dobro ime Danica"
Neda se složila sa kolegom: "To zvoni"
Celu situaciju i prepirku u studiju prekinula je pevačica Alka Vuica, koja je upozorila Nedu da se vrati praćenju takmičenja: "Nedo, okreni se".
(Blic)
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