Regionalna muzička pevačica Neda Ukraden, tokom učešća u žiriju jednog muzičkog takmičenja u Hrvatskoj, ušla je u neobičnu polemiku sa voditeljkom Giannom (Đanom) Apostolski povodom njenog imena.

Kada je saznala da je voditeljka promenila ime po sticanju punoletstva, Neda Ukraden joj je postavila direktno pitanje:

"Jel se stvarno zoveš Đana?"

Foto: ATA images A.A.

 

Voditeljka joj je otkrila svoje prethodno ime:

"Da, promenila sam ime kad sam imala 18 godina. Bila sam Danica, ispričaću ti".

Pevačica je zbunjeno nastavila sa ispitivanjem: "Zašto, šta ti fali Danica?"

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Đana je kratko objasnila svoj motiv: "Grozno mi je bilo, starinsko".

Foto: ATA images/A. Ahel

 

U razgovor se umešao i drugi član žirija, pruživši podršku njenom starom imenu: "Meni je baš dobro ime Danica"

Neda se složila sa kolegom: "To zvoni"

Celu situaciju i prepirku u studiju prekinula je pevačica Alka Vuica, koja je upozorila Nedu da se vrati praćenju takmičenja: "Nedo, okreni se".

(Blic)

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