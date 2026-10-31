Uz to, postavio je pitanje “zašto se te zemlje ne bi ujedinile, kad ionako govore istim jezikom”. Očekivano, ubrzo je pokrenuta žustra rasprava.

Pitanje za sve korisnike

“Zašto se te zemlje ne ujedine? Sve govore istim jezikom. Jesu li glupe?”, piše u objavi ispod koje se nalazi improvizovana karta.

Deluje da su mnogi korisnici objavu shvatili kao satiru, ili provokaciju, mada je bilo i onih koji nisu znali da su pomenute države zaista ranije činile jednu zemlju - Jugoslaviju.

Predlozi za ime "nove države"

Komentari su se nizali, a jedna osoba je napisala u sarkastičnom tonu: “Predviđam 0% nestabilnosti ili napetosti u ovoj novoj naciji”.

Pojedinci su predložili ime za takvu državu, a mnogima se svidelo - Slavistan. Drugi predlog je bila Nova Jugoslavija.

Ovo je još jedan primer kako jedna objava na internetu može pokrenuti opštu diskusiju.

(Telegraf.rs)

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