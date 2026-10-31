Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski saopštio je da je sprovedena humanitarna operacija spasavanja i evakuacije stanovništva iz grada Aljoški (Oleški), u Hersonskoj oblasti, tokom koje su deminirani putevi, dopremljena humanitarna pomoć i evakuisani ljudi kojima je bila potrebna zaštita, navodeći da su ukrajinski državljani iz te oblasti u međuvremenu stigli na teritoriju pod kontrolom Ukrajine.

Zelenski je u objavi na društvenoj mreži "Iks" naveo da je tokom operacije uspostavljen prekid vatre na pravcu Hersona, što je omogućilo deminiranje puteva prema Aljoškom i dostavljanje humanitarnih pošiljki. Foto: Economou/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

On je izrazio očekivanje da će humanitarni pristup gradu biti omogućen i ubuduće. Prema njegovim rečima, osobe kojima je bila potrebna evakuacija prevezene su iz grada i okolne zajednice, a svima koji su prešli granicu biće pružena neophodna pomoć.

Zelenski je pozvao državne institucije, kao i nadležne regionalne i lokalne vlasti, da efikasno sarađuju kako bi pomogle evakuisanim građanima da se prilagode novim okolnostima.

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Ukrajinski predsednik zahvalio je američkoj strani i prvoj dami Sjedinjenih Američkih Država Melaniji Tramp na posredovanju u sprovođenju operacije. Takođe je izrazio zahvalnost ukrajinskim odbrambenim snagama, koje su, kako je naveo, obezbedile uslove za bezbedno sprovođenje humanitarne misije, kao i ukrajinskom zaštitniku građana Dmitru Lubinecu i njegovom timu na realizaciji operacije.

Stanovnici Aljoškog, u Hersonskoj oblasti, evakuisani su u okviru humanitarne akcije dogovorene između Kijeva i Moskve uz posredovanje SAD. Onima koji su želeli da napuste grad data je mogućnost da putuju autobusom. Foto: Depositphotos/Oleksandr_Gusev

Neki su otišli ​​u Rusiju, drugi u Ukrajinu. Stanovnici koji su ostali u selu dobili su hranu, higijenska sredstva, gorivo za generatore, lekove i druge neophodne potrepštine, navela je ranije agencija RIA Novosti.

(Tanjug)

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