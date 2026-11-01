U navedenom kalendarskom periodu, van naseljenih mesta, vozila obavezno u prtljažniku moraju da imaju i lance ili druga sredstva za povećanje trakcije (prianjanje).

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Kada je sneg na kolovozu, lanci se montiraju na pogonske točkove i to na onim deonicama gde je označena obavezna upotreba, a to je obično na prilazima planinskim turističkim centrima, na mostovima i usponima gde je moguća česta pojava leda.

U naseljenim mestima, vozila od novembra do aprila, ne moraju da budu premljena lancima.

U zimskoj opremi autobusa i teretnih vozila obavezna je još i lopata.

Dubina gazećeg sloja, odnosno šare na gumama mora biti minimum četiri milimetra, jer su, kako su ranije objasnili iz Agencija za bezbednost saobraćaj šare pneumatika za zimsku upotrebu tako su oblikovane da sprečavaju zadržavanje snega i pojavu "akvaplaninga".

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Za nepoštovanje ove zakonske obaveze predviđene su i novčane kazne koje su za fizička lica od 6.000 do 20.000 dinara, za preduzetnike od 50.000 do 200.000 dinara, dok su za pravna lica kazne od 100.000 do 800.000 dinara.

Osim novčane kazne, bez zimskih guma, nema ni naknade štete u slučaju eventualne saobraćajne nezgode, odnosno ukoliko nemate zimske pneumatike osiguranje neće priznati nikakvu štetu, čak i da niste krivi za saobraćajnu nezgodu.

(Tanjug)

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