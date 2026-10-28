No, bez obzira na sve to, dovoljno je samo malo pristojnosti za puno prijatnije iskustvo za sve.

Na Fejsbuk stranici "Dnevna doza prosječnog Dalmatinca" pre nekoliko godina osvanula je fotografija poruke koju je ženska osoba ostavila na drugom automobilu, ne bi li njegovog vlasnika obavestila da se svojim vozilom naslonila na njega. Ostavila je i broj telefona.

Objava je potom postala hit na internetu. No, postoji i jedan detalj koji je primetila jedna korisnica ove društvene mreže, a to je da je u nedostatku hemijske olovke ili nečega sličnog poruka napisana olovkom za oči, što je mnoge nasmejalo. S obzirom na snalažljivost i poštenje, objava je zaradila brojne lajkove.