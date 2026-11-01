 Građevina podignuta pre više od 250 godina danas se nalazi na potpuno suvom terenu, okružena šibljem i travom, ali i dalje privlači pažnju putnika i čuva uspomenu na prošla vremena.

Reč je o nekadašnjem mostu preko reke Ponjavice, koja je vekovima prolazila kroz ovaj deo Banata. Nakon Drugog svetskog rata, usled velikih melioracionih radova, korito Ponjavice je kanalisano i izmešteno, pa je ova grandiozna građevina ostala bez svoje osnovne funkcije – usamljena na ravničarskoj livadi.

Foto: Printskrin/Youtube/RMR PRODUCTION

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Foto: Printskrin/Youtube/RMR PRODUCTION

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Građen krajem 18. veka po nalogu carstva

Iako precizan datum podizanja nije zabeležen, pretpostavlja se da je most izgrađen u periodu između 1784. i 1799. godine. Zbog svoje starine i uloge koju je imao u austrougarsko doba, među lokalnim stanovništvom nosi nekoliko imena.

Najčešće ga zovu Most Marije Terezije ili Most Eugena Savojskog, dok ga pojedini meštani nazivaju Jerinin most ili jednostavno Stari most.

Konstrukcija mosta impresivna je za to doba:

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  • Dugačak je 23,18 metara
  • Širina mu iznosi oko 3 metra
  • Visina dostiže gotovo 7,5 metara

Karakterišu ga masivni stubovi i prepoznatljivi lukovi od pune opeke.

Jedini očuvani objekat ovog tipa u Banatu

Ova građevina predstavlja pravu arhitektonsku i istorijsku retkost, jer je reč o jedinom sačuvanom objektu ovog tipa u čitavom Banatu i širem okruženju. Most je trenutno u proceduri formalne zaštite spomenika kulture, kako bi se sprečilo njegovo dalje propadanje pod uticajem vremena i rastinja.

Selo Pločice nalazi se na saobraćajnici između Pančeva i Kovina, a pristup mostu je jednostavan za posetioce.

(Blic)

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