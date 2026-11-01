Mišo Kovač preminuo je u 85. godini života u svom domu, a vest o njegovoj smrti potresla je brojne ljubitelje njegove muzike širom regiona.

NJegovo poslednje počivalište biće uz grob sina Eduarda Edija Kovača, koji je preminuo 9. aprila 1992. godine u Zagrebu. Edi je bio sin Miše Kovača i njegove tadašnje supruge Anite Baturine. Foto: Jutjub printskrin/Croatia Records

Tragedija koja je zauvek promenila njegov život

Smrt sina bila je jedan od najtežih trenutaka u životu legendarnog pevača.

Mišo je tokom života više puta govorio o velikom gubitku koji ga je zadesio, a bol zbog smrti sina pratio ga je decenijama.

Kako navodi hrvatski portal 24sata, pevač će počivati upravo pored Edija na zagrebačkom Mirogoju, gde se nalazi grob njegovog sina.

Smrt sina

Sve je počelo kada je mladi Edi postao pripadnik navijačke grupe "Bad Blue Boys" i sa prijateljima počeo da gleda ratne filmove. Uprkos Anitinim očajničkim molbama da detetu ne daje oružje, Mišo Kovač je sinu kupio pištolj, verujući da je dečak dovoljno odgovoran.

- Mišo i ja smo ih vaspitali tako da uvek budu dobri prema drugoj deci i da im pomažu, pa su uvek bili okruženi vršnjacima. Onda su došle '90. i Edi je postao Bad Blue Boy. Sećam se da je s prijateljima počeo da gleda ratne filmove - rekla je Anita.

Ova odluka pokazala se kobnom. U aprilu 1992. godine, Edi se nije vratio kući, a oko pola tri ujutru policija je obavestila porodicu da se dečak nalazi u Bolnici za traumatologiju sa navodno lakšom povredom mozga.

- Mišo je tad učinio jednu glupost. Kupio je pištolj i dao ga Ediju. Molila sam ga da to ne čini, da je detetu dao oružje u ruke, ali Mišo je imao neizmerno poverenje u Edija i tvrdio mi je da je naš sin dovoljno odgovoran i da zna što ima u rukama - rekla je ona.

Iako su prve prognoze lekara bile optimistične jer mu je metak prošao pored čeonog dela mozga, dečakovo stanje se ubrzo drastično pogoršalo.

Foto: Jutjub printskrin/Croatia Records

Edi preminuo zbog lekarske greške

Nakon što mu je u bolnici otekao stomak, prebačen je na KBC Rebro gde je ustanovljeno da je pacijent pun bakterija.

Zbog lekarske greške, Edi je preminuo u najtežim mukama od sepse.

- Edi je zbog nečije namerne ili nenamerne greške umro od sepse u najvećim mukama i to mi je i danas najteže da prihvatim - rekla je ona.

Gubitak sina potpuno je slomio pevača. Veliki teret ponela je i Mišina i Anitina četrnaestogodišnja ćerka Ivana, koja je patila posmatrajući roditelje kako se guše u suzama.

Podsetimo, Mate Mišo Kovač rođen je 16. jula 1941. godine u Šibeniku, gde je proveo detinjstvo. Za pevanje se zainteresovao još kao šesnaestogodišnjak, nakon što je čuo nastup šibenskog pevača LJube Lučeva. Završio je srednju industrijsku školu za tapetara, a 1961. godine osvojio je prvo mesto na takmičenju "Prvi glas Šibenika", koje je podelio sa Mirkom Vukšićem. Kao nagradu izabrao je singl Elvisa Prislija, čija je muzika kasnije imala veliki uticaj na njega.

Nakon odsluženja vojnog roka u Beogradu preselio se u Zagreb, a 1964. godine potpisao je ugovor sa diskografskom kućom Jugoton. Prvi veliki uspeh postigao je pesmom "Više se nećeš vratiti", koju je napisao tada mladi Đorđe Novković. Singl je prodat u gotovo 190.000 primeraka, a Mišo je ubrzo postao jedan od najpopularnijih pevača na prostoru bivše Jugoslavije.

Pobedom na Splitskom festivalu 1971. godine sa pesmom "Proplakat će zora" učvrstio je status velike zvezde. Iste godine doživeo je tešku saobraćajnu nesreću kod Zadra, nakon koje su mu ostali ožiljci iznad gornje usne. Brkove, koji su kasnije postali njegov zaštitni znak, pustio je kako bi ih prikrio.

Tokom naredne dve decenije nizao je uspehe, a među njegovim najvećim hitovima našle su se pesme "Ostala si uvijek ista", "Ako me ostaviš", "Sutra mi sude", "Odavno više ne plačem zbog tebe", "Ti si pjesma moje duše", "Dalmacija u mom oku", "Poljubi zemlju" i "Malo mi je jedan život s tobom". Pet puta proglašen je pevačem godine, a 1989. godine izabran je i za ličnost godine u Jugoslaviji.

Ipak, devedesete su mu donele najteže životne trenutke. Godine 1992. njegov šesnaestogodišnji sin Edi smrtno je stradao u Zagrebu. Nakon njegove smrti Mišo je održao veliki koncert pod nazivom "Noć svijeća" na splitskom Poljudu, pred oko 50.000 ljudi, a potom najavio da više neće nastupati. Foto: Jutjub printskrin/Croatia Records

U tom periodu izgubio je i majku i mlađeg brata, a nakon višegodišnje borbe sa depresijom, u januaru 1999. godine u Zagrebu pucao je sebi u grudi. Preživeo je, a kasnije se vratio muzici. Ponovo je nastupao, snimao albume i duete sa ćerkom Ivanom, a uspeo je i da pobedi na Splitskom festivalu.

Za životno delo 2012. godine dobio je nagradu Porin, jedno od najznačajnijih priznanja u hrvatskoj muzičkoj industriji.

Mišo Kovač ženio se tri puta. Sa prvom suprugom LJubicom Komadinom nije imao dece, dok je u braku sa Anitom Baturinom, nekadašnjom Mis Jugoslavije, dobio sina Edija i ćerku Ivanu. Poslednje godine života proveo je sa suprugom Lidijom Pintarić.

Ostaće upamćen po prepoznatljivim brkovima, naočarima, lančićima i nastupima na kojima je često spuštao mikrofon, dok je publika pevala njegove pesme. Tokom karijere prodao je više od 20 miliona ploča, a njegovi hitovi ostali su deo muzičke istorije regiona.

(Telegraf.rs)

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