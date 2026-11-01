Veljko Ražnatović, poznat je kao momak koji itekako poštuje porodične vrednosti ali i veru. Veljko je danas sa svojim sinovima i suprugom Bogdanom, otišao u crkvu na pričešće.

Prisutne je ovaj prizor oduševio, s obzirom da su sinovi Ražnatovića još uvek mali, a već poštuju verske običaje. Foto: Instagram printskrin/ac3isb4ck

Bogdana je tom prilikom u naručju nosila Isaiju, dok je Veljko držao sina Krstana. NJih dvoje nisu skidali osmeh sa lica, a Veljko nije krio koliko mu znači što njegovi naslednici od malih nogu upoznaju pravoslavne običaje i praktikuju post. Foto: Instagram printskrin/ac3isb4ck

Supružnici su za ovu priliku odabrali opuštena i ležerna izdanja, bez mnogo ulepšavanja, a pažnju je privukla upravo njihova prirodnost i porodična atmosfera. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Ponosni roditelji još jednom su pokazali koliko im je važno da sinove odgajaju u duhu porodičnih vrednosti, vere i tradicije.

Podsetimo, Veljko i Bogdana sa sinovima žive u Titelu, gde su pronašli svoj mir i porodičnu oazu daleko od gradske vreve. Umesto užurbanog gradskog života, supružnici radije biraju mirnije okruženje, prostrano imanje i vreme koje mogu da posvete svojim naslednicima.

(Kurir)

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