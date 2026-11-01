Pevač Mišo Kovač preminuo je juče u 86. u svom domu u Splitu, a od njega se opraštaju brojne kolege, prijatelji i poštovaoci.

Foto: ATA images/M. T.

Među onima koji su uputili poslednji pozdrav jeste i Zdravko Čolić, koji je na svom zvaničnom Instagram profilu podelio crno-belu fotografiju Miše Kovača uz poruku posvećenu kolegi čije su pesme obeležile generacije:

- Svi smo mi počeli s tvojim pesmama i kroz njih ćeš zauvek živeti u nama.

I Zdravko Mamić se oprostio na mrežama

Od legendarnog pevača oprostio se i Zdravko Mamić, objavivši njihovu zajedničku fotografiju iz bolnice. Prisećajući se dugogodišnjeg prijateljstva i ističući koliko mu je pevač značio, Mamić ga je u emotivnoj poruci nazvao svojim "životnim muzičkim uzorom i ikonom".

Poruku Zdravka Mamića prenosimo u celosti: Foto: ATA images/A. Ahel

- Dragi moj prijatelju, dan tvog rođenja, 16. jul, ujedno je i dan mog rođenja. Kad sam ja došao na svet, ti si brojao punih 18 godina. A kad sam naučio da razaznajem glasove i jasno gledam, za mene si postojao samo ti: tvoja slika i tvoj glas. Ceo život svako moje veselje, a bilo ih je mnogo, bilo je obeleženo mislima na tebe. Bio si mi uzor i ikona, i nije mogla da prođe nijedna zabava a da se nije zapevala tvoja pesma. Pred očima mi je slika hotela Lav u Splitu: jedan mali dečak sam na plaži hotela Lav, a cela plaža otvorenih usta gleda kako prolaziš. Sećam se tvog divnog koncerta u Salonu, kad sam klečao ispred tebe i zajedno sa tobom pevao našim dragim prijateljima. Sećam se tebe iz bolnice Dubrava i iz Krapinskih Toplica, sećam se naših telefonskih poziva i razgovora. Kao što si ti meni bio uzor pesmom i izgledom, tako sam ja od tebe dobijao nesebičnu i bezuslovnu podršku u svim svojim borbama za jak Dinamo i jak hrvatski fudbal. Branio si me, divio si mi se, iako nikada nisam upoznao većeg navijača mog rivala Hajduka nego što si ti. Mnogi to ne znaju, pa ću podsetiti: uoči stotinak i više međunarodnih utakmica koje je Dinamo igrao u Evropi, noć pre nastupa Dinamova delegacija, prijatelji i sponzori iz svakoga grada pozvali bi tebe i otpevali ti na telefon neku od tvojih pesama. LJubim tvoje srce, dragi prijatelju, tvoju muziku, tvoju žrtvu, tvoje hrvatstvo. Zauvek te voli tvoj prijatelj, Zdravko.

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