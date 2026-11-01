Napad medveda na farmu krava porodice Ahmetaš kod Visokog u Bosni i Hercegovini mogao je da se završi kobno, ali je zahvaljujući neverovatnoj izdržljivosti i sreći, ženka kangala Đina preživela direktan sukob sa mnogo snažnijom životinjom. Iako je zadobila teške povrede vrata, uspela je da se izvuče iz borbe i vrati svom vlasniku, potpuno prekrivena krvlju.

NJen vlasnik Fikret Ahmetaš u trenutku napada bio je u štali, udaljen svega tridesetak metara od mesta sukoba. Nije znao da se na njegovom imanju odvija borba sa medvedom sve dok mu se povređena Đina nije pojavila pred očima. Foto: Jutjub printskrin/N1 BiH

Krv i tragovi borbe

Te večeri Fikret je, kao i obično, obavljao poslove oko stoke. Nakon što je nahranio krave i izašao iz štale, primetio je Đinu u teškom stanju. Prva pomisao bila mu je da se pas sukobio sa divljom svinjom, ali je ubrzo shvatio da je reč o mnogo ozbiljnijem incidentu. Đina je, uprkos povredama, nastavila uporno da laje i usmerava pažnju prema delu imanja na kojem se prethodno borila.

Kada je Fikret krenuo da proveri šta se dogodilo, zatekao je krv i tragove borbe. Postalo mu je jasno da se njegov pas suočio sa velikom opasnošću.

Foto: Jutjub printskrin/N1 BiH

- Izborila se… Kako se izborila, to samo ona zna, kako se desilo - ispričao je Ahmetaš.

"Jedan od stotinu pasa preživi ovakav napad"

Nakon što je ustanovljeno da je Đina teško povređena, na imanje je došao veterinar Vedad Zerdo. Pregledom je utvrdio da joj je medved kandžama naneo ozbiljne povrede vrata.

Koliko je situacija bila opasna, najbolje pokazuje podatak koji je veterinar izneo nakon pregleda.

- Jedan od stotinu pasa preživi ovakav napad. Kandža je prošla centimetar pored arterije - rekao je Zerdo.

Prema njegovoj proceni, da je kandža zahvatila arteriju, Đina bi najverovatnije iskrvarila pre nego što bi pomoć uspela da stigne. Zbog toga je njen oporavak posebno značajan, imajući u vidu koliko je ozbiljne povrede zadobila u susretu sa medvedom.

Medved se vratio iste večeri

Fikret je nakon prvog susreta kontaktirao policiju, ali, kako tvrdi, dobio je odgovor da treba da im se obrati ukoliko dođe do materijalne štete. Na imanje je najpre stigao veterinar, a potom su se pojavili i lovci. Pokušali su da oteraju medveda pucanjem u vazduh, nadajući se da će se životinja udaljiti od domaćinstva.

Ipak, porodica Ahmetaš nije mogla da odahne. Oko 22 sata medved se ponovo pojavio u blizini imanja. Foto: Jutjub printskrin/N1 BiH

Uprkos tome što je već bila povređena, Đina je ponovo reagovala na njegovo prisustvo. Članovi porodice baterijskom lampom osvetlili su prostor, nakon čega se medved povukao.

Zbog mogućnosti da se životinja ponovo vrati, Fikret je upozorio i komšije. Posebno ga brine što se u okolini nalaze i druga domaćinstva koja drže krave i ovce, pa bi susret sa medvedom mogao da ugrozi i njihovu stoku.

Zbog čega medvedi prilaze naseljima

Veterinar Vedad Zerdo naveo je da je isti medved, prema dostupnim informacijama, primećen i na drugoj lokaciji približno dvadeset dana pre napada na farmu porodice Ahmetaš. Foto: Jutjub printskrin/N1 BiH

Kao jedan od mogućih razloga zbog kojih divlje životinje sve češće dolaze u blizinu naseljenih mesta, Zerdo je izdvojio nedostatak hrane u njihovom prirodnom okruženju. Nepovoljne vremenske prilike i manjak šumskog voća mogu ih naterati da hranu potraže u blizini ljudskih domaćinstava.

Ko je nadležan kada divlje životinje ugroze ljude i stoku?

Mrki medved je zaštićena vrsta, ali njegovo približavanje domaćinstvima može ugroziti ljude i stoku. Još 2022. godine pokrenuto je formiranje stručnog saveta i interventnog tima za postupanje u susretima sa velikim zverima, uključujući hitne intervencije i nadzor terena.

Ipak, do objavljivanja priče Federalno ministarstvo životne sredine i turizma nije odgovorilo na pitanja o ovom slučaju. Foto: Jutjub printskrin/N1 BiH

Porodica Ahmetaš i dalje strahuje od mogućeg povratka medveda, dok se povređena Đina oporavlja od rana zadobijenih braneći imanje.

(N1 BiH)

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