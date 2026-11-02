Pevačica Maja Nikolić, gostujući svojevremno u emisiji posvećenoj Bori Čorbi, otkrila je da je ovaj neverovatni umetnik bio u vezi sa čuvenom Majom Odžaklijevskom i to dok su oboje bili na početku svojih muzičkih puteva. Foto: ATA images/A. Ahel

Maja se izvinila u emisiji koleginici, kod koje je inače i živela, i otkrila tajnu dugu 50 godina o njenoj i Borinoj vezi.

"Majo, oprosti mi što ću da kažem sad ovu tajnu dugu preko 50 godina. Maja Odžaklijevska je bila njegova velika ljubav kad su bili baš mladi, on onako visok, zgodan, a ona sa svojih 1,55, bili su parekselans par. Sve je prštalo od emocija i ljubavi između njih dvoje. Pesmu "Neke su žene pratile vojnike" je posvetio njoj", rekla je Nikolićeva i dodala:

"Bora je bio hodajuća emocija, njega je čekala povorka devojka gde god bi se pojavio. On bi obično putovao autom, a iza njega bi išao šleper pun opreme. Kad bi stali i on izašao, kolona devojaka bi se sjatila oko njega", zaključila je Maja. Foto: Antonio Ahel/ATA images

Iako je Odžaklijevska u početku demantovala tu priču, gostujući u emisiji Boška Jakovljevića „Spika i prilika“ Maja je ipak otkrila da je bila u ljubavi sa preminulim rokerom.

– Bora Đorđević i ja smo se tada zabavljali, išla sam da na Beogradsko proleće… – počela je priču pevačica na šta se nadovezao voditelj:

– Čekaj, čekaj, sad stani… Za one mlade koji ne znaju, ja se sećam Bore iz tog perioda, bio je izuzetan tip. Foto: ATA images/A. Ahel

– Bio je kao „lutka“ – dodala je Suzana Mančić, koja je takođe bila gošća u Boškovoj emisiji.

– Ne samo lep, nego što dobar je bio kao dobar dan, mnogo divan čovek, strpljiv, staložen, pristojan i talentovan – rekla je Maja Odžaklijevska i priznala da je ceo album „Kost u grlu“ posvetio njoj.

Maja Odžaklijevska i Bora Đorđević proveli su lep period života zajedno, a iako njihova ljubav nije bila ona „do kraja života“, dokaz su da se i posle kraha romanse može ostati u divnim odnosima. Baš kao što ona sa puno ljubavi i poštovanja i dan danas priča o nenadmašnom rokeru i pesniku.

(Kurir)

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