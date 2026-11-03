Tom prilikom savetovala je pratiocima da sačekaju sa važnim poslovnim aktivnostima, pregovorima i potpisivanjem ugovora do 14. novembra.

Duraković je navela da je retrogradni Merkur počeo 30. oktobra, kao i da je ranije bila upozorena da u tom periodu obrati posebnu pažnju na komunikaciju i ponašanje.

Kako je objasnila, poslednjih dana imala je niz neprijatnih iskustava u razgovorima sa ljudima, zbog čega je, kako kaže, počela da veruje da položaj planeta može da utiče na raspoloženje i međuljudske odnose. Foto: Printskrin/Tiktok/Jasna Durakovic

- Počinjem stvarno verovati u činjenicu da položaj planeta i te kako utiče na naše raspoloženje, na naše ponašanje i i te kako na našu komunikaciju - rekla je ministarka.

Dodala je da joj ovaj period posebno teško pada jer je u horoskopu Blizanac, a Merkur smatra svojom planetom. Istakla je i da je po profesiji komunikolog, zbog čega joj, kako je navela, problemi u komunikaciji naročito smetaju.

Prema njenim rečima, od prethodne srede primećuje da su ljudi nervozni i razdražljivi bez očiglednog razloga, pa je odlučila da se povuče do 14. novembra.

- Toplo preporučujem da sve dogovore, pregovore, potpisivanje ugovora ili neke važne zaista poslovne aktivnosti ostavite za ovaj deo, drugi deo novembra - poručila je Duraković.

Na kraju snimka zamolila je pratioce da se uzdrže od negativnih komentara i uvreda, uz opasku da će upravo po njihovim reakcijama moći da proceni koliko i na njih utiče retrogradni Merkur. Foto: Depositphotos/Shad.off/StoryTime Studio

Ministarka naknadno objasnila da se šalila

Nakon što je snimak privukao pažnju i izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama, Duraković se oglasila i na Fejsbuku. Navela je da je video bio duhovitog karaktera i izrazila nezadovoljstvo zbog uvredljivih komentara koji su usledili.

Istakla je da je humor trebalo da bude način da se ljudi nasmeju, ali da je objava, umesto toga, postala povod za napade i vređanje.

Inače, retrogradni Merkur je astronomska pojava tokom koje se, posmatrano sa Zemlje, čini da se planeta kreće unazad. U astrologiji se povezuje sa problemima u komunikaciji, nesporazumima i kašnjenjima, ali ne postoje naučni dokazi da ovaj fenomen utiče na ljudsko ponašanje ili uspešnost poslovnih dogovora.

(Klix)

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