Javni servis Srbije promenio je programsku šemu i sa ekrana povukao nekoliko poznatih formata. Ukinute su emisije "Stigni me ako znaš", "Ja volim Srbiju" i "Na večeri kod".

Budući da je emisiju "Stigni me ako znaš" vodila Kristina Radenković, u javnosti se otvorilo pitanje njenog daljeg rada na televiziji. Foto: RTS printskrin

Šta će biti sa Kristinom?

Mnogi gledaoci su se zapitali šta će biti sa njenim angažmanom. Međutim, Kristina Radenković i dalje ostaje deo tima Radio-televizije Srbije.

Jedan od njenih aktuelnih formata jeste emisija "Jedan dan", koja se i dalje emituje na RTS-u.

Foto: ATA images/A. Ahel

U ovom projektu ona je deo voditeljskog tima u kojem se smenjuje sa kolegama: Ivanom Milenković, Milicom Gacin, Jelenom Simić, Stefanom Popovićem i Stefanom Mrvaljevićem. Pored toga, voditeljka je i dalje angažovana i na kultnom kvizu "Slagalica".

Osim rada na televiziji, Kristina Radenković je aktivna i van malih ekrana. Privatne kompanije je često angažuju za vođenje događaja, panela i seminara.

(Mondo)

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