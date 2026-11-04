Javni servis Srbije promenio je programsku šemu i sa ekrana povukao nekoliko poznatih formata. Ukinute su emisije "Stigni me ako znaš", "Ja volim Srbiju" i "Na večeri kod".

Budući da je emisiju "Stigni me ako znaš" vodila Kristina Radenković, u javnosti se otvorilo pitanje njenog daljeg rada na televiziji.

Foto: RTS printskrin

 

 

Šta će biti sa Kristinom?

Mnogi gledaoci su se zapitali šta će biti sa njenim angažmanom. Međutim, Kristina Radenković i dalje ostaje deo tima Radio-televizije Srbije.

Jedan od njenih aktuelnih formata jeste emisija "Jedan dan", koja se i dalje emituje na RTS-u.

Pročitajte još

"Pretili su mi i bombama" Šako otvoreno o ucenama na estradi

"Pretili su mi i bombama" Šako otvoreno o ucenama na estradi

13:13

Hitno se oglasio: Mašan Lekić žrtva prevare

Hitno se oglasio: Mašan Lekić žrtva prevare

12:44

Suspendovan voditelj koji radi na televiziji Željka Mitrovića

Suspendovan voditelj koji radi na televiziji Željka Mitrovića

11:53

Objavljuje slike OVK, a deda joj studirao u Beogradu

Objavljuje slike OVK, a deda joj studirao u Beogradu

11:43

Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

U ovom projektu ona je deo voditeljskog tima u kojem se smenjuje sa kolegama: Ivanom Milenković, Milicom Gacin, Jelenom Simić, Stefanom Popovićem i Stefanom Mrvaljevićem. Pored toga, voditeljka je i dalje angažovana i na kultnom kvizu "Slagalica".

Osim rada na televiziji, Kristina Radenković je aktivna i van malih ekrana. Privatne kompanije je često angažuju za vođenje događaja, panela i seminara.

(Mondo)

RUSI PONOVO POD SVOJOM ZASTAVOM! Prvi put od početka rata u Ukrajini na jednom olimpijskom događaju
Sport

RUSI PONOVO POD SVOJOM ZASTAVOM! Prvi put od početka rata u Ukrajini na jednom olimpijskom događaju

Presedan! Derbi Partizan - Zvezda bez publike
Sport

Presedan! Derbi Partizan - Zvezda bez publike

BONUS VIDEO:

#RTS #Kristina Radenković #voditeljka Kristina Radenković #Javni servis #Kristina Radenković ukidanje emisije RTS #Kristina Radenković voditeljka RTS
Komentari 0
СТУДЕНТСКА ДИКТАТУРА ЈЕ ПОЧЕЛА: Наредили гашење Информера - угашен Информер! (ВИДЕО)

STUDENTSKA DIKTATURA JE POČELA: Naredili gašenje Informera - ugašen Informer! (VIDEO)