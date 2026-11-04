Jedna od omiljenih srpskih glumica Mira Banjac danas slavi 97. rođendan. Ovim povodom oglasile su se i njene koleginice te objavile zajedničku fotografiju sa njom uz veoma emotivnu poruku.

- Ovoj vlasnici Glume, u slobodno vreme BOGINJI, dođe 97. rođendan! Blago nam što svedočimo tom čudu od osobe!!! Zauvek nestvarno stvarna, Mira - piše u opisu fotografije glumice Srne Lango.

Mira Banjac jedna je od najvoljenijih glumica na ovim prostorima, a njena karijera traje više od sedam decenija. Iza sebe ima stotine uloga, brojne nagrade i iskustvo koje je sticala tokom čitavog života. Ipak, pored umetničkog rada, mnoge zanima i kako uspeva da sačuva energiju, vedar duh i želju za stvaranjem.

U intervjuu za eKliniku iz 2021. godine, glumica je objasnila da veruje kako genetika ima veliki uticaj na dugovečnost, ali da je upravo aktivan život ono što joj daje najveću snagu. Foto: ATA images/A. Ahel

- Ja sam radan čovek. Nikada se ne opuštam potpuno, uvek nešto radim, i mislim da je u radu spas, tu je moja najveća snaga - ispričala je Mira.

Posle "Vratiće se rode" telefon joj je bio usijan

Kad je Mira Banjac u februaru 2024. izašla pred novosadsku publiku na premijeri kratkog filma "Još jedan dan", rediteljskog prvenca Radivoja Bukvića, dočekao ju je dug aplauz. Te večeri govorila je o maramama koje je nosila pred kamerom i na sceni. Jednu od žena po kojoj je publika pamti, Ružicu Sinđelić, igrala je u seriji "Vratiće se rode". Foto: N Fifić

- Sećam se da je posle emitovanja serije "Vratiće se rode" moj telefon bio usijan. Javljala mi se publika koja se prepoznala u mojoj ulozi Ružice Sinđelić. Te moje marame koje su mi karijeru pronele su bile spoj sa njima. Tajna je u tome što ja obožavam svoju publiku i obratno i to je razlog mog uspeha i dugovećnosti. Ali ne verujem ni da sam najveća, ni da sam najbolja, već da sam dobra i korisna glumica - rekla je za "Blic".