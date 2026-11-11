Pre trideset godina, život Alisije Mačado promenio se preko noći. Krunisana kao Mis Venecuele 1995. i Mis Univerzuma 1996. godine, činilo se da joj je globalna slava zagarantovana. Umesto bajke, usledio je period javnog poniženja koji je zauvek obeležio njenu karijeru i život.

MISS USA PAGEANT-HO / AFP / Profimedia

Sa samo 19 godina, Alisija Mačado predstavljala je Venecuelu na izboru za Mis Univerzuma 1996. godine i odnela pobedu. Bila je mlada, lepa i simbol uspeha jedne zemlje. Međutim, ono što je trebalo da bude vrhunac njene karijere vrlo brzo se pretvorilo u globalni skandal.

U to vreme, vlasnik takmičenja bio je Donald Tramp, koji je javno ismevao njen izgled i poreklo. Nazivao ju je "Mis Svinjica" i "Mis Domaćica", aludirajući na njenu kilažu i latinoameričke korene. U jednom trenutku je čak izjavio da mu je bila "odvratna", širio netačne tvrdnje o njenom životu i kasnije optužio Hilari Klinton da joj je pomogla da dobije američko državljanstvo.

Alisija Mačado je godinama kasnije otvoreno govorila o rasizmu, mizoginiji i okrutnosti koje je preživela, navodeći da je njen slučaj jasan primer kako se žene u javnom prostoru kažnjavaju zbog izgleda i porekla.

Dijeta pred kamerama

Težina Alisije Mačado postala je javni spektakl 1997. godine, kada ju je Tramp poslao na strogi fitnes program u njegovom odmaralištu Mar-a-Lago. Visoka 175 centimetara, Mačado je sa oko 54 kilograma, koliko je imala kada je pobedila, došla do približno 77 kilograma nakon što je prestala sa rigoroznim dijetama i tabletama za mršavljenje.

Na događaju za novinare, Tramp je tada izjavio: "Ima mnogo ljudi koji imaju slične probleme, uključujući i neke od nas. Za ljude koji imaju problem sa težinom, ona je sjajan primer."

Alisija, tada dvadesetogodišnjakinja, nije ćutala. "Ja nisam krava ili nešto slično", rekla je javno, naglašavajući da tada ima oko 72 kilograma. Uprkos njenom protivljenju, plan je sproveden. Podrazumevao je ishranu od 1.200 kalorija dnevno, samo 29 grama masti, jutarnje krugove u Trampovom bazenu u osam ujutru, jogu, tai či, šiacu masaže i čak pet sati fizičke aktivnosti dnevno. MISS USA PAGEANT-HO / AFP / Profimedia

Cilj je bio da smrša 20 kilograma za tri meseca. Mačado je tada tvrdila da njen trud može biti inspiracija ženama koje se bore sa poremećajima u ishrani, ali su njene obline pokrenule međunarodnu raspravu o standardima lepote, savršenstvu i kulturi izbora lepote.

Nakon njenog mršavljenja, ostao je upamćen intervju koji su dali njih dvoje za CBS 1997. godine. Tada je Tramp rekao kako je ona bila lepa, a onda i ne baš, aludirajući na njenu kilažu.

Međutim tu ga je Alisija samouvereno prekinula u pola rečenice i rekla: "Ja sam najlepša žena na svetu. I sa 20 kilograma viša i bez kilograma - ja sam najlepša žena na svetu!" The Palm Beach Post / Zuma Press / Profimedia

Neočekivani obrt

Gotovo tri decenije kasnije, 2025. godine, Tramp je ponovo izazvao buru kada je tokom razgovora sa novinarima u predsedničkom avionu Air Force One ućutkao novinarku koja mu je postavljala pitanje o DŽefriju Epstinu rečima: "Tišina. Tišina, svinjice."

Ovaj nadimak odmah je podsetio javnost na način na koji je govorio o Alisiji Mačado 1996. godine. Tramp tada nije poricao da ju je nazivao "Mis Svinjica", tvrdeći da je "drastično dobila na težini" i da ju je on "spasio" od otkaza.

Priča o Mačado ponovo je isplivala i tokom predsedničke kampanje 2016. godine, kada je Hilari Klinton koristila njen slučaj kao primer Trampovog odnosa prema ženama. Sama Alisija Mačado je tada za Gardijan izjavila da je postala američka državljanka taman na vreme da ne glasa za njega, opisujući njegovo ponašanje kao "okrutno i zlostavljačko". The Palm Beach Post / Zuma Press / Profimedia

Ipak, u neočekivanom preokretu, Alisija Mačado je 2025. godine javno izrazila podršku Donaldu Trampu. Ovoga puta ne u kontekstu izbora lepote ili politike prema ženama, već zbog njegove vojne operacije na Karibima usmerene protiv takozvanog Kartela sunca, kriminalne mreže koja se povezuje sa vladom Nikolasa Madura u Venecueli.

U intervjuu za Telemundoovu emisiju Oi Dia bila je direktna: "Predsedniče Tramp, svo moje poštovanje i sva moja podrška. Nadamo se da ćemo ovo uspeti, verujemo mu. Predsednik Tramp, koji me poznaje i zna sve o meni, treba da zna da ga otvoreno podržavam i da mi Venecuelanci čekamo sa velikom nadom."

Dodala je i rečenicu koja je mnoge iznenadila: "Kada je u pitanju moja zemlja, lične stvari se stavljaju po strani."

(Blic žena)

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