Glumac Dragan Gagi Jovanović otpevao je čuvenu pesmu "Ružo rumena" za potrebe serije "Moj rođak sa sela" iz 2008. godine, koja je ubrzo postala jedan od najvećih domaćih kafanskih klasika. Međutim, iza ove emotivne numere krije se veliki skandal i sudski spor sa njegovim kolegom i klasićem Nebojšom LJubišićem.

Naime, LJubišić je tužio nekadašnjeg druga sa klase, tvrdeći da je upravo on kompletan autor muzike i dela teksta ovog hita, te da mu je Jovanović prisvojio pesmu. Kako su preneli domaći mediji, iz Sokoja, organizacije muzičkih autora Srbije, potvrdili su da je kao autor muzike i stihova zvanično zaveden samo Gagi Jovanović. Foto: Maxim Konankov/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Ipak, ovoj organizaciji stigao je dopis LJubišićevog advokata Nenada Rudovića, kojim se osporava Gagijevo kompletno autorstvo. Zbog pokrenutog postupka, Jovanoviću su blokirane isplate tantijema, odnosno godišnje nadoknade za autorska prava, dok njegov kolega sada na sudu mora da dokaže svoje tvrdnje. Slični sporovi umeju da traju godinama, a zarada od autorskih prava, čak i na domaćem tržištu, može da iznosi i po nekoliko hiljada evra godišnje.

Zanimljivo je da je sam Gagi Jovanović ranije otvoreno govorio o tome kako je numera nastala još tokom studentskih dana, pominjući upravo kolegu s kojim je kasnije završio na sudu.

Foto: Printskrin Instagram/ sv media

- Pesma je nastala neke 1988, 1989. godine zajedno sa mojim kolegom Nebojšom LJubišićem, on sa gitarom, ja ovako... Bila je dugo negde tamo. Stajala je samo u našim sećanjima i pronašla je svoj put posle 30 godina i dobro je da je tako, ostala bi samo za nas odabrane sa klase i sa akademije, a ovako svi su je čuli - ispričao je Gagi svojevremeno za Mondo.

Kada je ceo slučaj dospeo u javnost, poznati glumac nije želeo da produbljuje sukob niti da ulazi u detalje spora sa nekadašnjim prijateljem.

- Ne bih komentarisao ceo slučaj. Za mene je to tužna priča. Bili smo drugari, ali vremenom se ljudi menjaju - kratko je poručio Jovanović.

(Mondo)

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