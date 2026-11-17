U svojoj prvoj izjavi povodom prelaska u Tanjug, Rakićeva kaže da "gaji veliko poštovanje prema istoriji i značaju institucije koja više od osam decenija beleži događaje koji su oblikovali naše društvo i svet."

- Sa punom svešću o odgovornosti da se njeno nasleđe sačuva, a budućnost gradi, preuzimam dužnost direktora i glavnog i odgovornog urednika Tanjuga. Tanjug je mnogo više od medijskog imena. To je važan deo istorije novinarstva na ovim prostorima, institucija čije su vesti decenijama stizale do svetskih redakcija i čiji su novinari izveštavali o događajima koji su oblikovali našu istoriju. Ugled koji je građen decenijama ne može se podrazumevati, već se mora potvrđivati svakim danom, profesionalnim i savesnim odnosom prema poslu, kvalitetom informacija i poverenjem javnosti - kaže Rakićeva za "Novosti".

- Moja vizija je Tanjug koji čuva ozbiljnost i pouzdanost agencijskog novinarstva, a istovremeno hrabro ulazi u novu medijsku eru. To podrazumeva unapređenje kvaliteta i raznovrsnosti sadržaja, razvoj televizijskog programa, snažnije digitalno prisustvo i stvaranje novih informativnih formata prilagođenih generacijama koje vesti sve manje traže na tradicionalnim platformama. Foto: Milana Jovanov

- Posle gotovo decenije, završavam i svoje profesionalno poglavlje na Radio-televiziji Srbije. Odlazim zahvalna brojnim kolegama od kojih sam učila i sa kojima sam delila odgovornost prema javnosti. Ne odlazim, međutim, sa uverenjem da je javni servis postao bolji time što se danas traži naklonost onih koji su godinama uveravali građane da on ne radi u njihovom interesu.

- U Tanjug dolazim sa velikom energijom, jasnim idejama o daljem razvoju i spremnošću da se odgovorno posvetim novim profesionalnim izazovima.

Podsetimo, juče se pojavila informacija da je Jovana Joksimović odluku da napušta Tanjug saopštila u oproštajnom mejlu zaposlenima, u koji je uvid imao list "Vreme". Kako navodi, o odluci je već obavestila većinske vlasnike.

- Novinska agencija, kao i televizija, zahteva potpunu posvećenost – dvadeset četiri sata dnevno, sedam dana u nedelji. Takav život živela sam punih šest godina, zajedno sa celim svojim timom - napisala je Joksimović.

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