Iako je tokom višedecenijske karijere uspešno ulagao novac i stekao značajnu imovinu, među kojom su bili stanovi, imanje u blizini Sarajeva, benzinska pumpa, motel, ali i luksuzna vila na Pelješcu, Halid je u Bosni i Hercegovini živeo veoma skromno.

Do stana dolazio neobičnim liftom

Jedna od zanimljivosti iz njegovog privatnog života bila je i adresa na kojoj je živeo u Sarajevu. Naime, Bešlić je stanovao u zgradi smeštenoj na veoma strmom terenu, do koje se zbog specifične arhitekture i nagiba dolazilo posebnim spoljašnjim kosim liftom, koji je mnoge podsećao na žičaru. Foto: Jutjub printskrin/Paparazzo Lov // DNK

Upravo su neobičan prilaz i zgrada u kojoj je živeo godinama privlačili pažnju javnosti. Mnogi su očekivali da će pevač njegovog kalibra živeti u raskošnoj vili, daleko od očiju javnosti, ali Halidu takav način života nikada nije bio važan.

Nekretnine i poslovne objekte koje je posedovao koristio je za obezbeđivanje budućnosti svoje porodice, dok je sam najviše voleo jednostavne stvari – jutarnju kafu, razgovore sa prijateljima i mir svakodnevnog života. Foto: Jutjub printskrin/Paparazzo Lov // DNK

Komšije ga obožavale, za njega slava nije postojala

Koliko je bio voljen u kraju u kojem je živeo, najbolje svedoče reči njegovih komšija. Oni su u više navrata isticali da je Halid bio neposredan, ljubazan i uvek spreman da pomogne ljudima oko sebe.

Jedan od njegovih sarajevskih komšija svojevremeno je za medije ispričao: Foto: Jutjub printskrin/Paparazzo Lov // DNK

- Dobar da bolji ne može biti, kad razgovarate s njim nikad ne biste ni pomislili da je on tolika zvezda.

Upravo takav odnos prema ljudima bio je jedna od osobina po kojima je Halid Bešlić bio prepoznatljiv. Iako je iza sebe imao ogromnu karijeru, brojne hitove i veliko bogatstvo, nikada nije dozvolio da ga popularnost udalji od običnog sveta.

Zbog toga se danas, kada se govori o njegovom životu i nasleđu, ne pamte samo pesme koje je ostavio iza sebe već i njegova ljudskost, skromnost i toplina.

(Stori)

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