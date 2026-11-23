Talula Vilis (32), ćerka holivudskog glumca Brusa Vilisa (71), uklonila je sa Instagrama fotografiju na kojoj pozira sa ocem nakon što je objava izazvala raspravu na društvenim mrežama. Iako su brojni obožavaoci bili dirnuti prizorom oca i ćerke, deo pratilaca smatrao je da je reč o previše intimnom porodičnom trenutku koji nije trebalo da završi u javnosti.

Fotografija je objavljena u subotu, 21. novembra, a prikazivala je Talulu i 71-godišnjeg glumca kako sede jedno uz drugo na ljuljaški i drže se za ruke. Posebnu pažnju izazvala je činjenica da se Brus već nekoliko godina bori s frontotemporalnom demencijom, zbog čega su neki korisnici društvenih mreža počeli da propituju ima li glumac mogućnost da da pristanak na objavljivanje takvih fotografija.

Nakon što je uklonila fotografiju, Talula se u nedelju obratila pratiocima i objasnila šta se dogodilo. "Juče sam objavila fotografiju svog oca jer smo imali predivnu posetu. Neko nas je fotografisao u jednom jako slatkom zajedničkom trenutku dok smo gledali video Frankija Valija kako peva", objasnila je. Foto: Instagram printskrin/buuski

Priznala je da ju je ponela lepota trenutka te da u tom trenutku nije razmišljala o tome kako bi fotografija mogla da bude previše intimna za deljenje sa javnošću. "To mogu da priznam i obećavam da ću ubuduće biti opreznija", poručila je.

Ipak, nije skrivala koliko joj otac znači te je naglasila da ga, uprkos svemu, ona i njena porodica vole jednako kao i pre. "Znam da ga svi volite. I ja ga volim, kao i moja porodica. On je i dalje apsolutni heroj kakvog svi poznajemo", napisala je Talula.

Foto: Instagram printskrin/buuski

Podsećamo, Brus Vilis je 2022. objavio da se povlači iz glume nakon što mu je dijagnostifikovana afazija, poremećaj koji utiče na sposobnost govora i razumevanja jezika. U februaru 2023. njegova porodica potvrdila je da boluje od frontotemporalne demencije, progresivne bolesti koja može da utiče na ponašanje, ličnost i komunikaciju.

Glumac danas živi u zasebnom domu uz celodnevno stručno staranje. NJegova supruga Ema Heming Vilis ranije je govorila o teškoj odluci da mu osigura takav smeštaj, ističući kako je želela da njihove ćerke imaju prilagođenije okruženje za odrastanje.

Brus sa bivšom suprugom Demi Mur ima tri ćerke - Rumer, Skaut i Talulu, a sa današnjom suprugom Emom još dve, Mejbel i Evelin. Uprkos njegovoj bolesti, porodica mu je ostala velika podrška.

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