Pretres na imanju Nasera Orića na Karauli, nedaleko od Kladnja, okončan je oko 13 časova.

On je počeo u ranim jutarnjim časovima, a zbog sumnje da je Naser Orić pomagao Đorđu Ždrali nakon pokušaja ubistva Koste Pandurevića, piše Dnevni avaz. Foto: Jutjub printskrin/Avaz TV

Istražioci su napustili lice mesta, a očekuje se da sada i uhapšeni Naser Orić bude prebačen u PU Istočno Sarajevo.

Pripadnici MUP-a Srpske sumnjaju se da se na ovom imanju skrivao Ždrale.

Foto: RTRS printskrin

Osim Orića, uhapšeni su još bivša poslanica u NSRS Nikolina Šljivić, Mesud i Mustafa Mustafić, te advokat Siniša Derganc.

Aktivnosti u ovom predmetu provodi MUP Srpske, a na području FBiH im asistira SIPA.

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Na području Republike Srpske i Federacije BiH uhapšeno je pet lica u okiviru operativne akcije "EMISAR", te pronađeno oružje i novac.

Uhapšena lica se sumnjiče za krivična dela izvršenje krivičnog dela u sastavu kriminalnog udruženja i sprečavanje dokazivanja u vezi sa krivičnim delom teško ubistvo u pokušaju. Foto: Fejsbuk/RTRS vijesti/Ustupljene fotografije, Instagram/naser.oric.67

- Lica lišena slobode dovode se u vezu sa pružanjem pomoći Đorđu Ždrali, za kojim policijski službenici MUP-a Srpske aktivno tragaju, i to u vezi sa njegovim bekstvom, skrivanjem dokaza i pokušajem lažiranja dokaza u predmetu koji se odnosi na krivično delo teško ubistvo u pokušaju - saopšteno je iz MUP-a Republike Srpske.

Potraga za Đorđem Ždralom se nastavlja, a istraga o ulozi osumnjičenih u pomaganju njegovom skrivanju i ometanju dokaznog postupka se intenzivira. Nad licima lišenim slobode biće izvršena kriminalistička obrada.

U saopštenju se navodi da je tokom pretresa na više lokacija, uključujući i objekte u vlasništvu Đorđa Ždrale, pronađeno i privremeno oduzeto: osam pištolja, 30.000 KM, 10.000 evra, više mobilnih telefona, računar i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnih dela.

Akciju su izveli pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, uz podršku Agencije za istrage i zaštitu /SIPA/ BiH pod nadzorom Republičkog javnog tužilaštva – Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala.

- Policija Republike Srpske i SIPA uhapsile su bivšeg narodnog poslanika Nikolinu Šljivić u Istočnom Sarajevu, dok je Naser Orić uhapšen na području Olova - navodi RTRS.

Pored njih, uhapšeni i Mesud i Mustafa Mustafić, te advokat Siniša Derganc.

(RTRS)