Jedan avion je "zakačio krilo" drugog oko 17.10 časova po lokalnom vremenu, saopštila je američka Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA). Nije bilo povređenih, a FAA planira da sprovede istragu.

Oba aviona vratila su se do izlaza za ukrcavanje i povučena su iz saobraćaja kako bi ih pregledale ekipe za održavanje, saopštila je kompanija Amerikan erlajns.

Incident se dogodio na istom aerodromu na kojem je u januaru 2025. godine 67 ljudi poginulo u sudaru putničkog aviona i vojnog helikoptera.

Sudar dva aviona na pisti

"Avion kompanije Amerikan erlajns na letu 638 zakačio je krilo aviona iste kompanije na letu 2152 tokom kretanja po pisti uoči poletanja", saopštila je FAA.

Na audio-snimku može se čuti kako kontrolori leta govore da su se dva aviona tipa Boing 737 zakačila na aerodromskoj pisti. Kontrolori su zatražili intervenciju hitnih službi i vatrogasaca, a potom naložili avionima da se vrate do izlaza za ukrcavanje.

Two American Airlines flights clipped wings at Reagan National Airport in Washington, D.C., on Friday, causing one winglet to break off and delaying passengers. In a statement provided to CBS News, American Airlines said that both planes returned to their gates and were “removed from service for inspection by our maintenance team.” The FAA is investigating the collision. — CBS News (@CBSNews) November 28, 2026

"Vrhovi krila oba aviona tipa Boing 737-800 došli su u kontakt", navela je kompanija Amerikan erlajns u saopštenju, dodajući da radi na tome da putnici koji su evakuisani iz oba aviona što pre stignu do svojih odredišta.

Putnik opisao trenutak sudara

Putnik na letu 2152, koji je trebalo da otputuje na aerodrom O'Her u Čikagu, rekao je za BBC da je osetio "snažan trzaj" na desnoj strani aviona dok su se kretali po pisti uoči poletanja. Drugi avion, na letu 638, trebalo je da otputuje na aerodrom Dalas-Fort Vort.

Putnik je dodao da se "avion prilično snažno zatresao" prilikom udara i da je čuo uzdahe putnika u kabini. Trenutak je opisao kao "napet", ali je naveo da, kako je izgledalo, niko nije povređen.

Kada je pogledao kroz prozor, ugledao je deo aviona na zemlji. Rekao je da je izgledalo kao da je reč o "vrhu krila", opisujući kako je krilo drugog aviona prelazilo preko krila aviona u kojem se nalazio.

BBC je kontaktirao kompaniju Amerikan erlajns povodom navoda o odlomljenom vrhu krila.

Dok su se vraćali do izlaza za ukrcavanje, putnik je video kako kamion preuzima deo aviona koji je otpao.

Činjenicu da ovo nije prvi incident na tom aerodromu putnik je opisao kao "zaista zastrašujuću".

Na istom aerodromu prošle godine poginulo 67 ljudi

Prošle godine dogodio se smrtonosni sudar u vazduhu između drugog aviona kompanije Amerikan erlajns i vojnog helikoptera kod nacionalnog aerodroma Ronald Regan.

Svih 64 ljudi u putničkom avionu i trojica pripadnika američke vojske u helikopteru poginuli su u nesreći.

Putnički avion, koji je poleteo iz Vičite u Kanzasu i pripremao se za sletanje na aerodrom u Vašingtonu, nakon sudara sa vojnim helikopterom pao je u reku Potomak.

Kasnije je utvrđeno da je helikopter dobijao pogrešne podatke o visini, zbog čega je leteo više nego što je bilo predviđeno.

Nacionalni aerodrom Ronald Regan manji je od dva aerodroma na području Vašingtona i uglavnom opslužuje domaće letove.

Nalazi se u neposrednoj blizini urbanog područja američke prestonice, Bele kuće i Pentagona.

Ranije ove nedelje američka vojska saopštila je da planira da obnovi probne letove helikoptera u blizini aerodroma Ronald Regan, prenosi CBS njuz, američki medijski partner BBC-ja. Letovi su bili obustavljeni nakon prošlogodišnje nesreće.

BBC je kontaktirao Pentagon za komentar.

(BBC)

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