Ministarstvo odbrane nema ažurne kontakt podatke za približno 45.000 od ukupno 95.000 pripadnika strateške rezerve, objavio je 27. novembra britanski Tajms. Vojne vlasti uspele su da direktno kontaktiraju svega oko 50.000 rezervista.

Britanija je prethodnog dana najavila pripreme za potencijalnu mobilizaciju oko 100.000 rezervista i podizanje starosne granice na 65 godina. Međutim, pre nego što pristupi proveri njihove zdravstvene sposobnosti, vojnih kvalifikacija i raspoloživosti, Ministarstvo odbrane moraće najpre da obnovi kontakt sa gotovo polovinom ljudi na koje računa. Posebno je zanimljivo što je britansko vojno rukovodstvo sa ovim problemom upoznato još od prošle godine.

Britanski poslanik Majk Martin, predsedavajući međustranačke parlamentarne grupe za ponovno naoružavanje, ocenio je situaciju kao skandaloznu. Martin je ukazao na nesklad između vladine kampanje „Budite spremni“ i činjenice da same državne institucije nisu održavale ažurnu evidenciju rezervista. Ministarstvo odbrane sada je prinuđeno da putem javnih poziva traži od bivših pripadnika oružanih snaga da se sami jave nadležnim službama. Foto: PJF Military Collection/Alamy/Profimedia

Britanski generali mesecima upozoravaju na problem

Da je problem postojao znatno pre najnovije kampanje potvrđuje zapisnik sa sednice britanskog parlamenta od 18. marta 2026. godine.

General-major Mark Overton tada je priznao da na godišnju komunikaciju sa pripadnicima strateške rezerve reaguje svega 40 odsto njih. Najavio je razvoj digitalne platforme za registraciju rezervista, kao i kampanju na društvenim mrežama.

Tadašnji ministar nadležan za oružane snage Al Karns podsetio je da je Britanija tokom Hladnog rata vodila znatno precizniju evidenciju rezervnog sastava. Održavanje kontakta sa ljudima nakon napuštanja aktivne vojne službe u međuvremenu je postalo ozbiljan izazov. Britanski vojni vrh sada pokušava da obnovi sistem koji je decenijama gubio na značaju.

London poziva rezerviste da se sami prijave

Britansko Ministarstvo odbrane je 26. novembra na zvaničnom sajtu vlade objavilo uputstva za bivše pripadnike kopnene vojske, mornarice i ratnog vazduhoplovstva. Od njih se traži da ažuriraju kontakt podatke, dostave informacije o profesionalnim kvalifikacijama i provere svoje zakonske obaveze prema oružanim snagama. Ministarstvo je priznalo i postojanje grešaka u dokumentaciji pojedinih pripadnika koji su napustili službu između 2006. i 2015. godine. Foto: Veštačka inteligencija/Ilustracija

Predložene zakonske izmene predviđaju standardizovanje obaveze povratka u vojnu službu na 18 godina nakon napuštanja aktivnog sastava i podizanje odgovarajuće starosne granice na 65 godina. Britanske vlasti time nameravaju da postepeno prošire raspoloživu stratešku rezervu. Predložene izmene, međutim, još nisu završile parlamentarnu proceduru.

Koliko Britanija zaista ima raspoloživih rezervista?

Strateška rezerva od procenjenih 95.000 ljudi ne obuhvata aktivnu dobrovoljačku rezervu, čiji pripadnici redovno prolaze vojnu obuku. Reč je prvenstveno o nekadašnjim profesionalnim vojnicima, podoficirima i oficirima koji imaju zakonsku obavezu povratka u službu pod određenim okolnostima. NJihova stvarna raspoloživost zavisi od zdravstvenog stanja, starosti, stručnih kvalifikacija i vremena proteklog od završetka aktivne službe.

Dok britansko političko i vojno rukovodstvo sve češće govori o pripremama za eventualni sukob sa Rusijom, još nije utvrđeno koliko je pripadnika strateške rezerve zaista sposobno za povratak u uniformu. Broj od 95.000 predstavlja administrativnu procenu, a ne broj obučenih i neposredno raspoloživih vojnika. London trenutno nema ni ažurne kontakt podatke za gotovo polovinu tog sastava.

(Oruzjeonline)

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