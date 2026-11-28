Izvori su za Gardijan rekli da je zatvorenik (36) uspeo da se iskrade uprkos tome što je bio vezan lisicama i lancem za policajca, kao i da se veruje da je namazao metalne lisice tečnim sapunom i da je iz njih izvukao ruku, dok mu je data privatnost da koristi toalet.

Nakon 13 sati bekstva, zatvorenika su pronašli i uhapsili policajci Velikog Mančestera.

Incident je pokrenuo formalnu istragu britanskog Ministarstva pravde, zbog povećanog broja bekstava iz zatvora u Engleskoj i Velsu. Depositphotos/lufimorgan

Ovo je drugi put ove godine da je zatvorenik pobegao nakon što je otišao u bolnicu iz zatvora u Mančesteru.

Prethodno je u julu iz bolnice, u koju je bio prebačen iz tog zatvora, pobegao sudanski državljanin Marvan DŽuma (20), za koga se smatralo da predstavlja opasnost po sebe i druge, i koji je služio zatvorsku kaznu zbog napada na dve žene.

(Tanjug)

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