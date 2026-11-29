Da li određene životne okolnosti automatski oslobađaju vernike od posta ili je potrebno da se o tome posavetuju sa sveštenikom? Ova dilema često se javlja među vernicima, posebno pred velike postove, a sveštenik Dejan Krstić objasnio je kako Crkva gleda na razrešenje od posta i zašto ono ne bi trebalo da bude stvar lične udobnosti.

Povod za ovu temu bilo je pitanje jedne vernice u Fejsbuk grupi "Jednostavni odgovori na komplikovana pitanja naše vere", koja je želela da zna da li trudnice moraju da traže blagoslov parohijskog sveštenika ukoliko im je teško da poste, bilo tokom celog posta ili povremeno, ili se podrazumeva da su zbog svog stanja oslobođene ove obaveze. Foto: Depositphotos/AlexLipa

Odgovarajući na ovu nedoumicu, sveštenik Dejan Krstić istakao je da se u današnje vreme možda previše olako govori o razrešenju od posta, naglašavajući da trudnoća sama po sebi ne znači da žena ne može da posti.

"Trudnoća sama po sebi nije bolest"

- Mislim da mi malo preterujemo sa tim razrešenjima od posta. Zašto bi trudnica bila automatski oslobođena posta? Trudnoća sama po sebi nije bolest, niti znači da žena ne može da posti. Sigurno znate da postoje ljudi koji se nazivaju veganima i koji ne unose nikakvu hranu životinjskog porekla, ni mleko, ni med, pa i oni rađaju decu. Ne navodim to kao preporuku da trudnice treba da budu vegani, već samo kao primer da trudnoća sama po sebi ne podrazumeva nemogućnost uzdržavanja od mrsne hrane - naveo je sveštenik.

- Mislim da je takav razlog za razrešenje potpuno neprihvatljiv. Zar treba da postimo samo onda kada nam je to udobno i kada nam ne remeti uobičajene navike? Zar odmor od posla treba da znači i odmor od duhovnog života? Ako neko može da provede deset dana na moru, da se kupa, sunča, obilazi restorane i uživa u svim blagodetima odmora, onda sigurno može da pronađe i način da se hrani posnom hranom. Post ne prestaje onda kada izađemo iz svoje kuće - navodi.

Post nije samo uzdržavanje od određene vrste hrane, već duhovni podvig koji treba da bude srazmeran našim mogućnostima.

"Post se može prilagoditi"

- Zato trudnica može da posti, ali ne treba da se opterećuje strogim postom ako joj to teško pada. Post se može prilagoditi, a ne mora se nužno potpuno ukinuti. Što se tiče blagoslova sveštenika, dobro je da trudnica o svemu razgovara sa svojim parohijskim sveštenikom, ali ne treba stvarati utisak da svaka trudnica mora formalno da traži razrešenje od posta. Razrešenje nije administrativna dozvola, već pastirsko rasuđivanje u skladu sa konkretnim okolnostima - napominje sveštenik i dodaje: Foto: Jutjub printskrin/Crkva Sv. Prokopije

- Dakle, ni trudnice, ni bolesni, ni putnici ne treba automatski da budu svrstavani u kategoriju ljudi koji ne poste. Svako treba da posti prema svojim mogućnostima, ali i da bude iskren prema sebi: da li zaista ne može da posti ili samo traži razlog da to ne čini? Ne treba da tražimo razrešenje od posta samo zato što nam je tako lakše i udobnije. Cilj posta nije da nam bude udobno, nego da nas duhovno preobražava.

(Espreso)

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