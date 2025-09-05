Reč je o tradiciji staroj vekovima. Dok katolički svešetnici retko nose bradu, kod pravoslavnih, to je gotovo uobičajena prakasa.

Brada koju nose monasi i sveštenici pravoslavnih crkava, neodvojivi je deo indentiteta i ima dugu tradiciju.

U starozavetnoj knjizi Levita, postoji scena u kojoj Mojsije miropomazuje glavu svog brata Arona stavljajući na taj način službu sveštenstva.

Miro se slivalo Aronu niz bradu, a brda koju danas sveštenici nose je simbol ovog obreda.

Sličan simbl predstavalja i epitrahilj, dugačko platno koje stoji oko vrata i spušta se skoro do stopala, bez kojeg sveštena lica ne mogu da vrše službu - krštenja, opela, ispovedanja...

Pročitajte još

"Kad ti je sestra toliko pijana da ti uništi svadbu"

"Kad ti je sestra toliko pijana da ti uništi svadbu"

22:42

"JEZERO KOJE NESTAJE" Naučnici zbunjeni, u selu jezive priče

"JEZERO KOJE NESTAJE" Naučnici zbunjeni, u selu jezive priče

19:36

Ogroman leš misterioznog bića isplivao na poznatu plažu

Ogroman leš misterioznog bića isplivao na poznatu plažu

16:10

Deka (81) utopio "merdžu" za 21.000€ preko grane, a onda ŠOU

Deka (81) utopio "merdžu" za 21.000€ preko grane, a onda ŠOU

13:07

Foto: Profimedia

 

Stari crkveni zapisi kažu da je brada simbol muškosti i da brijati je znači sramoćenje.

- Ne strižite kose svoje uokrug, ni grdite brade svoje - piše u 3. knjizi Mojsijevoj.

BRUKA! Srbija pokradena na Evrobasketu kao niko!
Sport

BRUKA! Srbija pokradena na Evrobasketu kao niko!

"PUTIN I ZELENSKI NISU SPREMNI" Tramp objavio - Uskoro će se nešto dogoditi u Ukrajini
Planeta

"PUTIN I ZELENSKI NISU SPREMNI" Tramp objavio - Uskoro će se nešto dogoditi u Ukrajini

BONUS VIDEO

#sveštenik #Srpska pravoslavna crkva #SPC #Pravoslavni sveštenik #Katolička crkva vesti #Rimokatolička crkva #katolički sveštenik #Katolička crkva #brada #zašto pravoslavni sveštenici nose bradu
Komentari 1
СВИ ДЕТАЉИ РАЗГОВОРА ВУЧИЋА И СИЈА: Добре вести за све грађане Србије (ВИДЕО)

SVI DETALJI RAZGOVORA VUČIĆA I SIJA: Dobre vesti za sve građane Srbije (VIDEO)