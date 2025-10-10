Austrijski mediji prenose informaciju kako su Hrvat i Srbin pobegli iz zatvora u gradu Klagenfurtu. Kako su 43-godišnji Hrvat i njegov 49-godišnji srpski cimer uspeli da preskoče zidove klagenfurtske popravne ustanove još uvek je pod istragom.

Kako je objavio list "Kronen cajtung", dvojac je verovatno pobegao iz zatvora preko krila kantine, u kojoj je jedan od njih radio.

Foto: Profimedia

 

 

- Trenutno je u toku sveobuhvatna istraga bekstva iz zatvora. Iz bezbednosnih razloga ne smemo objaviti dodatne informacije - saopštilo je Ministarstvo pravde.

NJih dvojica su verovatno potom pobegli preko klagenfurtskog Hojplaca.

Pročitajte još

MILORAD POBEDIO NA IZBORMA: Osvojio 1 glas - glasao za sebe

MILORAD POBEDIO NA IZBORMA: Osvojio 1 glas - glasao za sebe

11:02

"Bombardovali smo SRB bez dozvole preleta preko HRV"

"Bombardovali smo SRB bez dozvole preleta preko HRV"

10:00

OTVORIŠ USTA - ODMAH PRORUSKI "Slovenci,nemate moju podršku"

OTVORIŠ USTA - ODMAH PRORUSKI "Slovenci,nemate moju podršku"

21:11

FILIPU SMANJENA KAZNA Ubio troje iz automata,prihvaćena žalba

FILIPU SMANJENA KAZNA Ubio troje iz automata,prihvaćena žalba

12:05

- Pritvorenici nisu bili saučesnici u zločinima, ranije se nisu poznavali - rekla je Sina Brundler-Lerner, portparolka ministarstva. Zajedno su pobegli iz zatvora.

Foto: Shutterstock

 

 

Mediji izveštavaju da obojica služe kaznu za tešku krađu, ali su očigledno odlučili da budu pušteni ranije, iako im nije ostalo mnogo u kazni.

- Najraniji mogući kraj kazne za 43-godišnjeg hrvatskog državljanina bio bi 2026. godine, a 49-godišnji srpski državljanin mogao bi izaći najranije 2027. godine - rekla je Brundler-Lerner.

(Nezavisne novine)

KO JE OVO MOGAO DA OČEKUJE!? Crvena zvezda podržala Partizan
Sport

KO JE OVO MOGAO DA OČEKUJE!? Crvena zvezda podržala Partizan

ALBANKA SPREMNA DA NAPRAVI SKANDAL: "Nabavila sam kartu, stižem u Leskovac, razviću zastavu OVK"
Sport

ALBANKA SPREMNA DA NAPRAVI SKANDAL: "Nabavila sam kartu, stižem u Leskovac, razviću zastavu OVK"

BONUS VIDEO:

#Austrija vesti #Srbin i Hrvat pobegli iz zatvora #Klagenfurt vesti #bekstvo iz zatvora
Komentari 0
ВАНРЕДНО ОБРАЋАЊЕ ВУЧИЋА: Председник данас говори о важним темама

VANREDNO OBRAĆANJE VUČIĆA: Predsednik danas govori o važnim temama