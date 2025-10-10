Austrijski mediji prenose informaciju kako su Hrvat i Srbin pobegli iz zatvora u gradu Klagenfurtu. Kako su 43-godišnji Hrvat i njegov 49-godišnji srpski cimer uspeli da preskoče zidove klagenfurtske popravne ustanove još uvek je pod istragom.

Kako je objavio list "Kronen cajtung", dvojac je verovatno pobegao iz zatvora preko krila kantine, u kojoj je jedan od njih radio. Foto: Profimedia

- Trenutno je u toku sveobuhvatna istraga bekstva iz zatvora. Iz bezbednosnih razloga ne smemo objaviti dodatne informacije - saopštilo je Ministarstvo pravde.

NJih dvojica su verovatno potom pobegli preko klagenfurtskog Hojplaca.

- Pritvorenici nisu bili saučesnici u zločinima, ranije se nisu poznavali - rekla je Sina Brundler-Lerner, portparolka ministarstva. Zajedno su pobegli iz zatvora. Foto: Shutterstock

Mediji izveštavaju da obojica služe kaznu za tešku krađu, ali su očigledno odlučili da budu pušteni ranije, iako im nije ostalo mnogo u kazni.

- Najraniji mogući kraj kazne za 43-godišnjeg hrvatskog državljanina bio bi 2026. godine, a 49-godišnji srpski državljanin mogao bi izaći najranije 2027. godine - rekla je Brundler-Lerner.

(Nezavisne novine)

