U Nemačkoj se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je poginuo državljanin Srbije i dvojica Hrvata.

Prema dostupnim informacijama, Srbin je bežao od policije automobilom, a sa njim su bila i dva hrvatska državljanina, 25-godišnjak i 31-godišnjak. Prilikom pokušaja bekstva, udario je u automobil koji je dolazio iz suprotnog smera u kojem su se nalazila dvoje nemačkih državljana - 47-godišnja žena i 53-godišnji muškarac.

NJih trojica su se nalazila u vozilu minhenskim registarskim tablicama, i sva trojica su na mestu ostali mrtvi.

Foto: Profimedia

 

Dvoje nemačkih državljana iz drugog vozila su takođe teško povređeni, od kojih je jedno kritično, javlja magazin Feniks. Prema trenutno dostupnim informacijama, vozač je pokušao da izbegne kontrolu na auto-putu kod Braunšvajga.

Vozač je vozio prekoračenom brzinom na saveznom auto-putu broj 4, izgubio je kontrolu nad vozilom prilikom preticanja, sudario se sa vozilom koje je dolazilo iz suprotnog smera i preleteo preko ograde mosta.

Istraga je još uvek u toku. Portparol policije naglašava da se istražuju motiv vozača za bekstvo, kao i okolnosti. 

