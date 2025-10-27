Kancelar Merc, iz Hrišćansko-demokratske unije (CDU), iskoristio je „Stadtbild“ da upozori na problem ilegalnih migranata koji su promenili „sliku nemačkih gradova“ i povećali „nesigurnost na ulicama“.

Merc je rekao da njegova vlada ispravlja prethodne propuste u migracionoj politici. Hrišćansko-demokratski kancelar Merc je rekao da njegova vlada radi na povećanju deportacije ilegalnih migranata kako bi se vratila bezbednost na ulice.

- Naravno, i dalje imamo ovaj problem sa gradskim pejzažom i zato savezni ministar unutrašnjih poslova sada sprovodi povratke u veoma velikim razmerama - rekao je kancelar.

Ne odustajući od svoje izjave o nesigurnosti u društvu zbog promenljive slike nemačkih gradova, Merc je prošle nedelje novinaru koji ga je pitao da li želi da revidira svoju izjavu ili da se izvini zbog nje rekao:

- Nemam šta da povučem, upravo suprotno - istakao je kancelar i lider CDU, odgovarajući novinaru kontrapitanjem:

Foto: Profimedia

 

- Ne znam da li imate decu, uključujući ćerke? Pitajte svoje ćerke, ne sumnjam da ćete dobiti prilično glasan i jasan odgovor. Nemam za šta da se izvinjavam - naprotiv, naglašavam da moramo nešto da promenimo.

Mercova izjava izazvala je bes levice i proteste na ulicama nemačkih gradova. Pod sloganom „Mi smo slika grada!“, hiljade ljudi okupilo se tokom vikenda u mnogim nemačkim gradovima, optužujući kancelara za „širenje rasizma“.

„Zajedno u borbi protiv rasizma i podela“, „Merc, napolje sa našom slikom grada!“, „Merc želi sivo, mi želimo šareno“, „Fridrih, ono što je uznemirujuće si ti i tvoj rasizam!“, neki su od natpisa na transparentima na protestu u Hamburgu, gde se okupilo 2.650 ljudi prema policijskim podacima, a 10.000 prema organizatorima.

Organizatori protesta, Levičara stranka i pokret zelenih aktivista „Petkom za budućnost“, optužili su kancelara da radi u korist krajnje desničarske Alternative za Nemačku (AfD).

Foto: Shutterstock

 

- CDU divlja – i sa svakim novim desničarskim sloganom, kancelar Merc stiče još veću naklonost AfD - saopštila je Levičara stranka.

Vođa poslaničke grupe AfD u Hamburgu, Dirk Nokeman, odmah je odgovorio:

- Profesionalni ogorčeni ponovo izlaze na ulice iz izmišljenog razloga. Međutim, svako ko otvorenih očiju šeta našim gradovima zna: od 2015. godine naša zemlja je postala manje bezbedna, a mnoge ulice Hamburga su noću zabranjena područja.

U Bonu su razbijeni prozori na kancelariji CDU sa natpisom „Mere za ulepšavanje slike grada“.

