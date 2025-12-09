Političar Čedomir Jovanović reagovao je na lažne navode na društvenim mrežama kako je, zbog zakonskih regulativa, verio svog prijatelja u Crnoj Gori.

Izvestan profil pod nazivom "orlovo gnezdo" na zaprepašćenje javnosti tvrdio je da je ovo "prvi put da Čeda i njegov prijatelj pokazuju svoju ljubav, a da će svadba biti upriličena u krugu najbližih ljudi."

Iznenađen ovakvim napisima, Čedomir je u prepoznatljivom stilu odgovorio:

- A sve bi bilo hajp da jedan "pop" nije štemovao po Zagrebu... Uzgred, recite "orliću" da će ga boleti iako mu nije prvi put...

(Informer)

