Političar Čedomir Jovanović reagovao je na lažne navode na društvenim mrežama kako je, zbog zakonskih regulativa, verio svog prijatelja u Crnoj Gori.

Izvestan profil pod nazivom "orlovo gnezdo" na zaprepašćenje javnosti tvrdio je da je ovo "prvi put da Čeda i njegov prijatelj pokazuju svoju ljubav, a da će svadba biti upriličena u krugu najbližih ljudi."

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Budi Kraken (@budikraken)

Iznenađen ovakvim napisima, Čedomir je u prepoznatljivom stilu odgovorio:

- A sve bi bilo hajp da jedan "pop" nije štemovao po Zagrebu... Uzgred, recite "orliću" da će ga boleti iako mu nije prvi put...

Pročitajte još

DE VINČA (68) VEĆ DEVET DANA GLADUJE: Evo kako se oseća

DE VINČA (68) VEĆ DEVET DANA GLADUJE: Evo kako se oseća

08:52

"Prevarila me je, pronašao sam poruke u telefonu..."

"Prevarila me je, pronašao sam poruke u telefonu..."

07:58

ZAJEDNO SU VODILI RIJALITI: Ova voditeljka je Ognjenova rođaka

ZAJEDNO SU VODILI RIJALITI: Ova voditeljka je Ognjenova rođaka

07:52

DANIJELA SKRHANA "Ceo dan plačem, valjda si na boljem mestu"

DANIJELA SKRHANA "Ceo dan plačem, valjda si na boljem mestu"

21:55

(Informer)

TOTALNI OBRT! Partizan demantovao da je potpisao ugovor sa Penjarojom
Sport

TOTALNI OBRT! Partizan demantovao da je potpisao ugovor sa Penjarojom

HRVATSKA U ŠOKU: Evo šta su "grobari" iz Beograda uradili Bed blu bojsima, navijačima FK Dinamo Zagreb! (FOTO)
Sport

HRVATSKA U ŠOKU: Evo šta su "grobari" iz Beograda uradili Bed blu bojsima, navijačima FK Dinamo Zagreb! (FOTO)

BONUS VIDEO:

#Čeda Jovanović #Čedomir Jovanović #Čedomir Jovanović Instagram #Čeda Jovanović Instagram #VIP #Čeda Jovanović vesti #političar Čedomir Jovanović #Čedomir Jovanović vesti
Komentari 6
ГОТОВО ЈЕ! Кошаркашки клуб Партизан пронашао новог тренера

GOTOVO JE! Košarkaški klub Partizan pronašao novog trenera