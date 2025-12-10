Lider SAD Donald Tramp često putuje predsedničkim avionom "Er fors 1", i neretko se obraća novinarima koji putuju sa njim u letelici.

Ovog puta u fokusu nije bila Trampova izjava, ali jeste komična situacija na putu ka Pensilvaniji. Foto: Profimedia

Taman dok se spremao da se obrati novinarima, Trampa su blago udarila vrata po leđima - jedan od članova njegovog osoblja želeo je da izađe iz toaleta.

Pokušaj neimenovanog člana administracije da izađe iz toaleta izazvao je smeh kod Trampa, koji se sklonio i dozvolio svom čoveku da izađe iz toaleta.

Trump gets knocked by toilet door as someone tries to come out as he speaks to the press onboard Air Force One.



“Hello? Somebody’s in there. Come on out.”



pic.twitter.com/CPU9fu10ZD — Oli London (@OliLondonTV) December 10, 2025

Čak mu je i pokucao, rekavši mu da izlaz slobodan...

