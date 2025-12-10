Na današnji dan, 10. decembra, Veljko obeležava 29. rođendan, ali je ove godine uz proslavu doneo i neočekivanu odluku o kojoj se mnogo govori.

Veljko je iznenadio pratioce time što je potpuno obrisao svoj Instagram profil, čime se povukao sa društvenih mreža bez ikakvog objašnjenja.

Ovaj potez izazvao je brojne reakcije i pitanja, jer fanovi za sada ne znaju šta je dovelo do njegove odluke. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Pokazao kako izgleda unutrašnjost doma u Titelu

Veljko Ražnatović i Bogdana Ražnatović sa sinovima žive u kući koja ima ogromno dvorište sa visokim zidinama i neobičnom kapijom. Foto: Instagram printskrin/ac3isb4ck

Veljko nedavno pokazao kako izgleda unutrašnjost njihove kuće, dok je pozirao pred ogledalom u hodniku.

Kako se može primetiti u hodniku imaju veliko ogledalo sa zlatnim okvirom, mnoštvo detalja i kristalne lustere, a između prostorija su mermerni stubovi.

