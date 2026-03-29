Organizatori protesta su saopštili da su po broju učesnika to verovatno bili najveći protesti "Bez kraljeva" do sada, od kojih je poslednji održan u oktobru prošle godine, kao i da protestima žele da pošalju poruku da su Amerikanci digli glas protiv "konstantnog haosa Trampove administracije".

Demonstranti su nosili ručno napravljene transparente, pevali su pesme i skandirali protiv Trampove politike, postupaka i retorike, od upotrebe federalnih trupa za sprovođenje imigracionih zakona, preko ubistava Rene Gud i Aleksa Pretija od strane federalnih organa za sprovođenje zakona u Mineapolisu, do Trampovog rata sa Iranom.

U subotu su održane treće demonstracije "Bez kraljeva" otkako se Tramp vratio na dužnost.

U NJujorku, skup je počeo na Kolumbus skrolu, blizu luksuznog hotela Tramp internešnal, a u protestnoj šetnji učestvovalo je mnogo poznatih ličnosti, među kojima je bio i glumac Robert de Niro.

NJujorška policija je saopštila da je "desetine hiljada" demonstranata učestvovalo u protestnima u pet opština i da policajci "nisu izvršili nijedno hapšenje u vezi sa protestima".

U Mineapolisu, gde su desetine hiljada demonstranata izašle na ulice u januaru i februaru nakon ubistava Gud i Pretija, senator Berni Sanders i pevač Brus Springstin obratili su se okupljenima kojih je, prema saopštenju organizatora, bilo više od 200.000.

Guverner Tim Volc pohvalio je učesnike protesta u Minesoti, što su se pojavili i javno progovorili nakon višenedeljnog porasta broja saveznih policijskih snaga u državi.

Bela kuća za sada nije komentarisala proteste.

