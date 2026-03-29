Organizatori protesta su saopštili da su po broju učesnika to verovatno bili najveći protesti "Bez kraljeva" do sada, od kojih je poslednji održan u oktobru prošle godine, kao i da protestima žele da pošalju poruku da su Amerikanci digli glas protiv "konstantnog haosa Trampove administracije".

Demonstranti su nosili ručno napravljene transparente, pevali su pesme i skandirali protiv Trampove politike, postupaka i retorike, od upotrebe federalnih trupa za sprovođenje imigracionih zakona, preko ubistava Rene Gud i Aleksa Pretija od strane federalnih organa za sprovođenje zakona u Mineapolisu, do Trampovog rata sa Iranom.

U subotu su održane treće demonstracije "Bez kraljeva" otkako se Tramp vratio na dužnost.

U NJujorku, skup je počeo na Kolumbus skrolu, blizu luksuznog hotela Tramp internešnal, a u protestnoj šetnji učestvovalo je mnogo poznatih ličnosti, među kojima je bio i glumac Robert de Niro.

NJujorška policija je saopštila da je "desetine hiljada" demonstranata učestvovalo u protestnima u pet opština i da policajci "nisu izvršili nijedno hapšenje u vezi sa protestima".

Pročitajte još

Podaci iz Pentagona - OVO dovodi u pitanje pobedu u ratu

Podaci iz Pentagona - OVO dovodi u pitanje pobedu u ratu

08:26

"Iran bolje stoji u ratu! Žao mi je, ali tako je!"

"Iran bolje stoji u ratu! Žao mi je, ali tako je!"

07:47

PRESEDAN: Izraelska vojska napala i uhapsila Amere

PRESEDAN: Izraelska vojska napala i uhapsila Amere

22:48

HAVARIJA NA BLISKOM ISTOKU: Ponos SAD vojske stigao u Split

HAVARIJA NA BLISKOM ISTOKU: Ponos SAD vojske stigao u Split

19:33

U Mineapolisu, gde su desetine hiljada demonstranata izašle na ulice u januaru i februaru nakon ubistava Gud i Pretija, senator Berni Sanders i pevač Brus Springstin obratili su se okupljenima kojih je, prema saopštenju organizatora, bilo više od 200.000.

Guverner Tim Volc pohvalio je učesnike protesta u Minesoti, što su se pojavili i javno progovorili nakon višenedeljnog porasta broja saveznih policijskih snaga u državi.

Bela kuća za sada nije komentarisala proteste.

"NI ON NI OTAC NISU HTELI DA DOĐU!" Andrija Živković odbio Crvenu zvezdu
Sport

"NI ON NI OTAC NISU HTELI DA DOĐU!" Andrija Živković odbio Crvenu zvezdu

GOTOVO JE! Partizan prodao Andreja Kostića
Sport

GOTOVO JE! Partizan prodao Andreja Kostića

BONUS VIDEO:

#SAD vesti #Amerika vesti #protesti SAD #Donald Tramp #protesti Bez kraljeva #protesti No kings
Komentari 1
БЛОКАДЕРИ НАПАЛИ АКТИВИСТЕ СНС У БОРУ!

BLOKADERI NAPALI AKTIVISTE SNS U BORU!