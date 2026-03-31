U intervjuu za CNN iz Havane, Sandro Kastro, koji nema zvaničnu poziciju u kubanskoj vladi, ali je poznat kao zvezda društvenih medija, otvoreno je kritikovao trenutno stanje stvari na ostrvu i pozvao na promene.

- Život na Kubi je toliko težak. Mislim da većina građana želi da Kuba bude kapitalistička, a ne komunistička. Ovde ima mnogo ljudi koji žele da rade u kapitalističkom sistemu, uz očuvanje suvereniteta - rekao je.

Sandro je takođe oštro kritikovao sadašnjeg predsednika Migela Dijaza-Kanela.

- On ne radi dobar posao - rekao je.

NJegovi komentari dolaze u trenutku kada Kuba prolazi kroz ozbiljnu energetsku krizu. Zemlja nije primala veće pošiljke nafte tri meseca, uglavnom zbog američke zabrane uvoza venecuelanske nafte.

Rezultat su masovni nestanci struje, nestašica hrane, prazni rafovi u prodavnicama, rast cena osnovnih dobara i poremećaji u zdravstvenom sistemu i transportu.

🇨🇺🇺🇸 | Sandro Castro, Fidel Castro's grandson, gave an exclusive interview to CNN:



“Many Cubans would have liked to be capitalists. I think most Cubans want capitalism, not communism.” pic.twitter.com/ERRrEtNLrG — BowTiedMara (@BowTiedMara) March 30, 2026

Sjedinjene Američke Države održavaju de fakto embargo na naftu, iako je Bela kuća dozvolila dolazak ruskog tankera iz humanitarnih razloga. Predsednik Donald Tramp je ove nedelje izjavio da „nema problema“ sa isporukama goriva Kubi, a kubanska vlada je potvrdila da su pregovori sa SAD u toku.

Ruski tanker sa 700.000 barela nafte uplovio u luku Matanzas Tanker pod ruskom zastavom natovaren sa oko 700.000 barela ruske nafte, uplovio je rano jutros u kubansku luku Matanzas, potvrdila su dva neimenovana izvora upućena u situaciju. To je prva značajna isporuka sirove nafte otkako je administracija američkog predsednika Donalda Trampa blokirala snabdevanje Kube energentima, prenosi Rojters. Foto: Tanjug/AP Ruski tanker Anatolij Kolodkin koji je pod američkim sankcijama, ušao je u kubanske teritorijalne vode u nedelju kasno uveče nedaleko od baze američke ratne mornarice u zalivu Gvantanamo. Sjedinjene Američke Države (SAD) dozvolile su ruskom tankeru da se približi Kubi, a američka obalska straža nije dobila naređenje da presretne brod, iako u tom regionu raspolaže flotom sposobnom za takvu operaciju. Kako navodi Rojters, time je izbegnuta moguća direktna konfrontacija sa Rusijom u blizini američke obale, a SAD su u međuvremenu saopštile da dozvoljavaju ovu isporuku goriva na Kubu iz humanitarnih razloga. Foto: Tanjug/AP

Sandro Kastro je izrazio frustraciju zbog birokratije i ekonomskog sistema koji je uspostavila porodica Kastro, ističući da Kubanci žele promene, ali uz očuvanje suvereniteta.

Podsetimo, Fidel Kastro je vladao Kubom skoro pola veka nakon revolucije 1959. godine, nacionalizujući industriju i tesno sarađujući sa Sovjetskim Savezom. Nakon njegove smrti, vlast je preuzeo njegov brat Raul, a 2018. godine je predao predsedništvo Migelu Dijaz-Kanelu. Foto: Profimedia

Pored toga, treba istaći da Sandro Kastro, Fidelov unuk, objavljuje na Instagramu i drugim platformama snimke iz luksuznih noćnih klubova, vožnje skupih sportskih automobila, zabava na kojima se toči šampanjac i druga skupa pića. Mladi Kastro, koji se uglavnom kreće u krugovima kubanske elite, ne krije svoj luksuzni način života.

Fotografije i video snimci koji ga prikazuju kako uživa u bogatstvu dok većina stanovništva nema struju izazvali su snažan bes na društvenim mrežama.

Inače, Sandro je sin Aleksisa Kastra Soto del Valjea, jednog od petoro dece Fidela Kastra i Dalije Soto del Valje, druge supruge kubanskog lidera, sa kojom je ostao do svoje smrti 2016. godine. Prema navodima Radio Televizijon Marti, koja je deo američke Globalne medijske agencije, Kastro Arteaga poseduje dva bara u Havani.

On nije prvi član porodice Fidela Kastra koji se suočio sa kontroverzom zbog sadržaja koji se deli na društvenim mrežama. Toni Kastro, takođe unuk kubanskog lidera i sin Antonija Kastra, dospeo je na naslovne strane 2019. godine zbog fotografija sa svojih putovanja i luksuznog načina života koje je objavljivao na svom Instagramu.

