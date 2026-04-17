Dok su američki marinci raspoređeni na Bliskom istoku spremni za potencijalni napad na Iran u slučaju narušavanja krhkog primirja, iz njihovih redova stižu alarmantne žalbe, prema britanskom Telegrafu. Umesto borbene gotovosti, vojnike iscrpljuju sve manji obroci i gotovo nejestiva hrana.

Fotografije prokrijumčarene sa amfibijskog desantnog broda USS Tripoli otkrivaju razarajuću stvarnost: večeru koja se sastoji od samo jedne tortilje i jedne kašike mlevenog mesa.

Drugi snimci prikazuju neidentifikovani, obrađeni sivi komad mesa pored nekoliko usamljenih kuvanih šargarepa.

- Moral će biti na najnižem nivou ikada - upozorio je jedan marinac u poruci sredinom marta, naglašavajući da neće biti zaustavljanja u luci dok se misija ne završi.

Slične vesti stižu i sa nosača aviona USS Abraham Linkoln, gde vojnici opisuju hranu kao „neukusnu i neadekvatnu“.

Ova oskudica je u oštroj suprotnosti sa ekstravagancijom koja je prethodila sukobu.

Samo nekoliko meseci pre operacije „Epski bes“, Ministarstvo odbrane SAD, pod vođstvom Pita Hegseta, potrošilo je zapanjujućih 9 miliona dolara na rakove i jastoge. Foto: Andrew Harnik/Getty images/Profimedia

Prema podacima organizacije za zaštitu životne sredine „Otvori knjige“, ​​Ministarstvo odbrane SAD potrošilo je milione dolara na luksuzne prehrambene proizvode u septembru 2025. godine, uključujući 15,1 milion dolara na ribaj odreske, 6,9 miliona dolara na repove jastoga i 2 miliona dolara na aljaskog kraljevskog raka.

Američka vojska u regionu je dodatno otežana obustavom poštanskih isporuka od početka sukoba. Hiljade paketa grickalica i hrane koje su porodice poslale vojnicima ostavljene su u skladištima zbog zatvorenog vazdušnog prostora i logističkih poteškoća. Hiljade paketa, punih grickalica i hrane, često isporučenih uz velike troškove, stoje u skladištima čekajući isporuku.

Jedna majka je potrošila 2.000 dolara na pakete za svog sina, koji se žalio da je gladan na brodu „USS Tripoli“. Ali nedeljama kasnije, nijedan paket nije stigao.

- Zalihe će postati veoma niske - napisao je u porukama sredinom marta, upozoravajući da neće biti zaustavljanja u lukama dok brod ne završi svoju misiju.

Slične žalbe na loš kvalitet hrane i male porcije stigle su i sa nosača aviona USS Abraham Linkoln , jednog od dva nosača aviona raspoređena u regionu.

- Hrana je bljutava, nema je ni približno dovoljno, a oni su stalno gladni - rekla je Karen Erskin-Valentin, pastorka iz Zapadne Virdžinije koja prima izveštaje sa broda.

- Slama vam srce - dodala je. Pentagon se još nije oglasio povodom navoda o lošem snabdevanju vojnika hranom.

