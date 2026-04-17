Dok su američki marinci raspoređeni na Bliskom istoku spremni za potencijalni napad na Iran u slučaju narušavanja krhkog primirja, iz njihovih redova stižu alarmantne žalbe, prema britanskom Telegrafu. Umesto borbene gotovosti, vojnike iscrpljuju sve manji obroci i gotovo nejestiva hrana.

Fotografije prokrijumčarene sa amfibijskog desantnog broda USS Tripoli otkrivaju razarajuću stvarnost: večeru koja se sastoji od samo jedne tortilje i jedne kašike mlevenog mesa.

Drugi snimci prikazuju neidentifikovani, obrađeni sivi komad mesa pored nekoliko usamljenih kuvanih šargarepa.

- Moral će biti na najnižem nivou ikada - upozorio je jedan marinac u poruci sredinom marta, naglašavajući da neće biti zaustavljanja u luci dok se misija ne završi.

Slične vesti stižu i sa nosača aviona USS Abraham Linkoln, gde vojnici opisuju hranu kao „neukusnu i neadekvatnu“.

Amerikanci u strahu: Putin planira "svemirski Perl Harbor!"

Amerikanci u strahu: Putin planira "svemirski Perl Harbor!"

18:42

Otkrio istinu o Černobilju, spasio milione ljudi, pa se ubio

Otkrio istinu o Černobilju, spasio milione ljudi, pa se ubio

13:54

"Uzećemo uranijum iz Irana, šaljem mašine - transport u SAD!"

"Uzećemo uranijum iz Irana, šaljem mašine - transport u SAD!"

19:21

Rusi objavili mapu "legitimnih ciljeva" u Evropi! (FOTO)

Rusi objavili mapu "legitimnih ciljeva" u Evropi! (FOTO)

17:15

 

 

Ova oskudica je u oštroj suprotnosti sa ekstravagancijom koja je prethodila sukobu.

Samo nekoliko meseci pre operacije „Epski bes“, Ministarstvo odbrane SAD, pod vođstvom Pita Hegseta, potrošilo je zapanjujućih 9 miliona dolara na rakove i jastoge.

Prema podacima organizacije za zaštitu životne sredine „Otvori knjige“, ​​Ministarstvo odbrane SAD potrošilo je milione dolara na luksuzne prehrambene proizvode u septembru 2025. godine, uključujući 15,1 milion dolara na ribaj odreske, 6,9 miliona dolara na repove jastoga i 2 miliona dolara na aljaskog kraljevskog raka.

Američka vojska u regionu je dodatno otežana obustavom poštanskih isporuka od početka sukoba. Hiljade paketa grickalica i hrane koje su porodice poslale vojnicima ostavljene su u skladištima zbog zatvorenog vazdušnog prostora i logističkih poteškoća.

Jedna majka je potrošila 2.000 dolara na pakete za svog sina, koji se žalio da je gladan na brodu „USS Tripoli“. Ali nedeljama kasnije, nijedan paket nije stigao.

- Zalihe će postati veoma niske - napisao je u porukama sredinom marta, upozoravajući da neće biti zaustavljanja u lukama dok brod ne završi svoju misiju. 

Slične žalbe na loš kvalitet hrane i male porcije stigle su i sa nosača aviona USS Abraham Linkoln, jednog od dva nosača aviona raspoređena u regionu.

- Hrana je bljutava, nema je ni približno dovoljno, a oni su stalno gladni - rekla je Karen Erskin-Valentin, pastorka iz Zapadne Virdžinije koja prima izveštaje sa broda.

- Slama vam srce - dodala je. Pentagon se još nije oglasio povodom navoda o lošem snabdevanju vojnika hranom.

Drama! Srbija ceo dan strepela da li Crvena zvezda bojkotuje večiti derbi - evo šta se u subotu uveče desilo!
Sport

Drama! Srbija ceo dan strepela da li Crvena zvezda bojkotuje večiti derbi - evo šta se u subotu uveče desilo!

Rusija je zapanjena: Ne može da veruje šta joj je Poljska upravo uradila!
Sport

Rusija je zapanjena: Ne može da veruje šta joj je Poljska upravo uradila!

BONUS VIDEO:

#američka vojska #Amerika vojska #Amerika vesti #SAD vesti #SAD vojska #hrana #ishrana #rat u Iranu #rat u Iranu vesti #rat u Iranu 2026 #primirje rat u Iranu #rat u Iranu primirje #rat u Iranu uživo #Bliski istok #Bliski istok vesti #rat Bliski Istok
Скинуте табле са грбом лажне државе: ЕУ: Пронађено решење за инцидент у селима Суво Грло и Бање, амбуланте отворене и раде

Skinute table sa grbom lažne države: EU: Pronađeno rešenje za incident u selima Suvo Grlo i Banje, ambulante otvorene i rade