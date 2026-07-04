Pevač Era Ojdanić našao se u centru pažnje javnosti nakon što su se pojavili navodi da je njegov unuk Andrija imao ozbiljan zdravstveni problem.

Era se sada oglasio za i otkrio da u prvi mah nije znao šta se dogodilo, već je za sve čuo kada su ga novinari na koncertu Milančeta Radosavljevića pitali o stanju njegovog unuka.

- Ja sam sinoć došao na koncert Milančeta Radosavljevića, sa puno pozitivne energije. Nekoliko novinara su me pitali šta se dešava sa Andrijom, ja sam tada prvi put čuo da postoji nešto što je vezano za Andriju - rekao je Era.

Čuo se sa snajkom Jelenom

Kako je pevač dalje ispričao, Andrija se poslednjih dana nalazi kod majke u Resniku. Foto: ATA images/Antonio Ahel

Era je istakao da njegov unuk nije bio ni kod njega, ni kod njegovog sina Dragutina, zbog čega u tom trenutku nije znao detalje situacije.

- Andrija je tri dana kod majke u Resniku. Nije ni kod mene ni kod Dragutina, mog sina. Ne znam šta se izdešavalo - rekao je Ojdanić.

Nakon što se vratio kući, Era je pozvao snajku Jelenu kako bi saznao šta se dogodilo.

Hitna pomoć i policija bile na licu mesta

Prema Erinim rečima, snajka mu je objasnila da je Andriji pozlilo kod kuće dok je ona bila na poslu. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Tada je, kako je ispričao pevač, reagovala Andrijina baka, majka njegove snajke, koja je pozvala Hitnu pomoć.

- Ona mi je rekla da mu je pozlilo kod kuće, ona je bila na poslu, njegova baba, majka od snajke, pozvala je Hitnu pomoć, oni su došli, a on je odbio da ih primi, rekao je da se dobro oseća. Hitna je pozvala policiju i sa policijom su tu pričali, tad je stigla Jelena i objasnila neke stvari - naveo je Era.

Kako je dodao, Hitna pomoć je potom pozvala policiju, a ubrzo je stigla i Jelena, koja je objasnila situaciju.

Era otkrio kako se Andrija sada oseća

Pevač je jutros ponovo razgovarao sa snajkom, koja mu je prenela najnovije informacije o Andrijinom stanju.

- Ja sam se čuo sa Jelenom jutros, on je ustao, doručkovao i prilegao da odmori - rekao je Era Ojdanić.

Prema njegovim rečima, porodica je sada uz Andriju, a najvažnije im je da se njegovo stanje stabilizuje i da bude pod nadzorom najbližih.

(Blic)

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