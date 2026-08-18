Savezno ministarstvo odbrane objavilo je podatke 17. avgusta, navodeći da je broj vojnika povećan za 3.700, odnosno za više od dva odsto, u odnosu na jul 2025. godine. Zvaničnici Ministarstva odbrane naveli su da se trenutni broj pripadnika nalazi u okviru cilja postavljenog za ovu godinu.

Foto: Michael Bihlmayer/imago stock&people/Profimedia

Jedan od glavnih razloga za povećanje broja vojnika jeste reformisani sistem regrutacije uveden početkom 2026. godine. Prema novom modelu, građani koji napune 18 godina dobijaju upitnike kojima se procenjuje njihova spremnost da odsluže šest meseci dobrovoljnog vojnog roka.

Popunjavanje upitnika obavezno je za muškarce, dok je za žene dobrovoljno. Od približno 378.000 osoba kojima je upitnik poslat, oko 2.630 je tokom jula prošlo procenu fizičke sposobnosti, što predstavlja mesečni rast od 35 odsto.

Trenutno oko 12.100 dobrovoljaca i pripadnika sa kratkoročnim ugovorima služi u okviru novog sistema regrutacije, što je šest odsto više nego prethodne godine.

Pored toga, 47.300 ljudi je u julu podnelo prijavu za kratkoročnu aktivnu vojnu službu, što predstavlja rast od 26 odsto u odnosu na jul 2025. godine. Ukupan broj novoprimljenih pripadnika tokom meseca dostigao je 15.400, odnosno 12 odsto više nego godinu dana ranije.

📈Germanys army continues to grow.



At the end of July, it had around 186,700 soldiers, the highest figure in 13 years.🪖#NewsDE

https://t.co/7Iki8jQYY7 — All about Germany | deutschland.de (@en_germany) August 18, 2026

Bundesver želi pola miliona - 260.000 profesionalnih vojnika i 200.000 rezervista

Dugoročni strateški cilj Nemačke jeste formiranje stalnog sastava od najmanje 260.000 profesionalnih vojnika i rezervnog sastava od 200.000 ljudi do 2035. godine.

Planovi odbrane prvenstveno se oslanjaju na dobrovoljno pristupanje vojsci, ali mogućnost obaveznog služenja vojnog roka ostaje otvorena ukoliko broj dobrovoljaca ne bude dovoljan za ostvarivanje postavljenih ciljeva.

Kako bi se obezbedio prostor za rastući broj pripadnika, pet nekadašnjih vojnih baza u Zigmaringenu, Kuzelu, Špajeru, Zostu i Fridbergu trebalo bi ponovo da bude aktivirano i predato jedinicama kopnene vojske.

Generalni inspektor Bundesvera Karsten Brojer ranije je naredio da nemačke oružane snage dostignu punu operativnu sposobnost do 2029. godine kako bi bile spremne za, kako kažu, potencijalni ruski napad na teritoriju NATO-a.

Planovi će biti finansirani zahvaljujući ublažavanju nemačkog ustavnog ograničenja zaduživanja, a prioriteti su proširenje protivvazdušne odbrane, sposobnosti za precizne udare velikog dometa, elektronsko ratovanje i povećanje zaliha municije.

Ovi potezi usledili su nakon upozorenja da bi Rusija do 2029. godine mogla da obnovi svoje vojne kapacitete u meri koja bi joj omogućila pokretanje velike vojne operacije.

(DW)

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