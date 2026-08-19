U Kijevu je jedan dvadesetšestogodišnji mladić izveo "pljačku veka" koristeći verovatno najluđu kamuflažu u istoriji kriminala - uskočio je u bure puno katrana kako bi se "stopio sa noći".

NJegov "genijalni" masterplan ubrzo se pretvorio u totalni fijasko, a policajci su morali da prođu kroz pravi pakao kako bi lopova uopšte priveli pravdi.

Kako su saopštili iz Glavne uprave Nacionalne policije u Kijevu, ovaj mladić je osmislio potpuno nesvakidašnji metod sakrivanja. Na obližnjem gradilištu pronašao je bure sa tečnim katranom i bukvalno zaronio u njega, čvrsto verujući da će ga crna, lepljiva smesa učiniti potpuno nevidljivim u noći.

Tako umazan od glave do pete, uputio se ka jednom supermarketu u kijevskom okrugu Svjatošinski. Kako bi ušao unutra, nogom je razbio staklena vrata i upao u radnju, spreman za svoj "veliki plen". Foto: Nacіonálьna polі́cія Ukraї́ni

Bizaran plen: Pomorandža, cigarete, grejpfrut i maramice

ko ste mislili da je ukrao milione ili ispraznio kasu, grdno se varate! NJegov plen bio je jednako komičan kao i njegova maska. Lopov je u torbu užurbano počeo da trpa cigarete, sokove, slatkiše, jednu pomorandžu, jedan grejpfrut i vlažne maramice (koje bi mu, ruku na srce, i te kako trebale u tom trenutku).

Ipak, radnici obezbeđenja su ga primetili i sprečili da opustoši rafove do kraja, pa se "čovek-katran" brže-bolje dao u beg. Ali ni tu nije bio kraj njegovim ludorijama.

Na putu do kuće, iz čista mira je počeo da baca kamenje na prozore jedne srednje škole. Upravo u tom trenutku spazila ga je policijska patrola i uhapsila ga sa punom torbom ukradenih sitnica. Foto: Nacіonálьna polі́cія Ukraї́ni

Pravi pakao za policiju: Ribali ga 5 sati četkama za cipele

Najteži i najbizarniji deo posla tek je čekao kijevske policajce. Pre nego što su ga uopšte mogli smestiti u stanicu i saslušati, morali su da ga očiste. Foto: Nacіonálьna polі́cія Ukraї́ni

A skidanje stvrdnutog katrana sa čoveka nije nimalo lak zadatak.

Prema zvaničnom izveštaju, policajci su proveli više od pet sati ribajući lopova. Za ovu neviđenu akciju čišćenja potrošili su neverovatnih 12 litara ulja, četiri litra deterdženta i ko zna koliko oštrih četki za cipele.

Na kraju balade, kada je konačno ponovo ličio na ljudsko biće, istražitelji iz Svjatošinske policijske uprave podneli su protiv njega krivičnu prijavu.

Foto: Nacіonálьna polі́cія Ukraї́ni

Mladić se sada tereti za pljačku i vandalizam, a ceo slučaj je preuzelo nadležno okružno tužilaštvo.

Nema sumnje da će svoju sledeću "briljantnu" ideju ovaj Kijevljanin morati da osmišljava iza rešetaka. Foto: Nacіonálьna polі́cія Ukraї́ni

Blic

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