Konor Kenedi, sin američkog ministra zdravlja Roberta F. Kenedija mlađeg i bivši dečko američke pevačice Tejlor Svift, stavljen je na međunarodnu poternicu Rusije zbog optužbi da je kao plaćenik učestvovao u oružanom sukobu na strani ukrajinskih snaga, prenosi Entertainment Weekly, pozivajući se na pisanje ruskih medija.

Moskovski sud u Basmaniju odobrio je 12. avgusta njegovo hapšenje u odsustvu, a žalbeni sud je kasnije potvrdio tu odluku.

Kenedi, koji ima 32 godine, prema ruskom krivičnom zakonu suočava se sa kaznom od sedam do 10 godina zatvora ukoliko bude uhapšen.

Prema navodima ruske agencije TASS, Kenedi je optužen za "učešće plaćenika u oružanom sukobu ili vojnim operacijama".

Conor Kennedy, the son of U.S. Health Secretary Robert F. Kennedy Jr., has been placed on Russia’s international wanted list after traveling to Ukraine in 2022 to fight with the country’s International Legion. https://t.co/8ilyHuLDBb — The Hollywood Reporter (@THR) August 20, 2026

Kenedi se 2022. godine, tokom pauze u studijama prava na Univerzitetu DŽordžtaun, priključio Međunarodnoj legiji Ukrajine i učestvovao u borbama na harkovskom frontu, a u Ukrajini je proveo oko 10 nedelja.

On je ranije na društvenim mrežama opisao svoje iskustvo, navodeći da je odlazak u Ukrajinu skrivao od porodice i prijatelja i da pre toga nije imao vojno iskustvo.

Kenedi je poznat i po vezi sa Tejlor Svift iz 2012. godine i prema pisanju američkih medija, njihova veza bila je kratka, a Svift je kasnije navela da joj je on bio inspiracija za pesmu "Starlight".

Kenedi je od avgusta 2024. godine veren sa brazilskom pevačicom Đulijom Be i trebalo bi uskoro da se venčaju.

BONUS VIDEO: