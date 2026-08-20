Posebno je zanimljivo što se od Sočija, koji je godinama bio jedno od omiljenih letnjih odredišta Vladimira Putina, sada povukao i sam ruski predsednik.

- Dobro jutro iz Sočija. Spremamo se na more - rekla je Antonina Kirsanova, moskovska frizerka u tridesetim godinama, u videu koji je objavila na Instagramu. U pozadini se, međutim, čuje sirena za vazdušnu opasnost.

- Ali zapravo nije tako loše... Bez rizika nema ni dobitka - dodala je Kirsanova.

Samo nedelju dana nakon objave tog videa dron je pao na plažu u Arhipo-Osipovki, još jednom ruskom letovalištu na obali Crnog mora. Poginulo je četvoro dece i troje odraslih, a još 40 ljudi je povređeno.

NEW FOOTAGE SHOWS DRONE CRASHING ONTO GELENDZHIK BEACH AFTER INTERCEPTION



Another footage shows the moment mobile air defense units fired at an incoming drone over the bay in Gelendzhik before it fell onto a crowded beach.



The video captured by swimmers on the shore shows… https://t.co/7GZzG99AI7 pic.twitter.com/GVpAlOT6lS — Inside the conflict (@InsidConflict) August 3, 2026

Sirene za vazdušnu opasnost, presretanje dronova, požari, izlivanja goriva u more i redovi na benzinskim stanicama tako su postali deo svakodnevice na letovanju dela ruskih turista, piše Fajnenšal tajms (FT).

Obala Crnog mora jedno je od najpopularnijih ruskih letnjih odredišta, ali na tom se području nalaze i rafinerije nafte, kao i terminali za tankere, zbog čega je u poseldnje vreme često na meti ukrajinskih napada. Ukrajinski vojni zvaničnici tvrde da su njihovi ciljevi isključivo ruska vojna i energetska infrastruktura. Prema njihovim tvrdnjama, dronovi koji padnu u civilnim područjima prethodno su presretnuti protivvazdušnom odbranom ili elektronskim ratovanjem. Foto: Dmytro Sheremeta/Alamy/Profimedia

Broj turista na jugu Rusije ove je godine pao 10,8 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, prema Dmitriju Bogdanovu, predsedniku AMOS-a, udruženja hotelijera na jugu Rusije. Među onima koji sve ređe dolaze u Soči je i ruski predsednik Vladimir Putin. U tom gradu ima službenu rezidenciju, a u blizini Gelendžika nalazi se i raskošna vila navodno izgrađena za njegove potrebe. Putin je 2021. godine, poslednje godine pre početka rata u Ukrajini, Soči posetio čak 24 puta. Tokom 2024. i 2025. godine u gradu je bio samo dvaput, prema podacima objavljenim na innternet stranicama Kremlja.

Poslednji put u javnosti se u Sočiju pojavio u oktobru prošle godine. Od tada se uglavnom zadržavao u Moskvi i Sankt Peterburgu, kao i u drugoj rezidenciji na jezeru Valdaj na severu Rusije. Uoči parlamentarnih izbora koji će se održati sledećeg meseca Putin je povećao broj putovanja po ruskim regionima, ali većinom je boravio istočno od Urala, izvan dometa ukrajinskih dronova.

Ruski građani, međutim, i dalje odlaze na Crno more. Plaže i kafići uz obalu i dalje su puni, što pokazuje koliko su oružani sukob i svakodnevni život postali isprepleteni u Rusiji dok se rat približava petoj godini. Aleksej, menadžer iz Voronježa, u junu je sa svojom kćerkom predškolskeh godina otputovao u Soči. Zbog straha od zagađenja mora i napada dronovima izbegavali su kupanje u moru i koristili hotelski bazen. Putovanje nije prošlo prema planu, ali Aleksej nije imao mnogo drugih mogućnosti. NJegov poslodavac sada je klasifikovan kao deo vojno-industrijskog kompleksa, a njemu je, kao i sve većem broju Rusa, zabranjen izlazak iz zemlje.

Situacija na plažama dodatno se promenila poslednjih meseci. Kapetan turističkog broda u Arhipo-Osipovki rekao je za FT da pre smrtonosnog incidenta na plaži ovog meseca „sirene gotovo nikad nisu bile uključene“. Sada zavijaju „nekoliko puta dnevno“. Foto: Diego Herrera Carcedo/AFP/Profimedia

Uprkos tome, kupači uglavnom ne reaguju na upozorenja, a malo ih se sklanja u zaklon kada se oglase sirene.

- Kada uveče izađem na obalu, osećam tu čudnu disonancu – muziku, ples - rekla je Marija, vlasnica pansiona u Kabardinki, još jednom letovalištu u Krasnodarskom kraju. NJene rezervacije su za ovo leto na prošlogodišnjoem nivou, a neki gosti, kaže, „nisu čak ni pitali kakva je situacija ovde“. Čak i nakon napada na plažu u Arhipo-Osipovki imala je samo dva otkazivanja.

- Ako raj na Zemlji postoji, onda je to Krasnodarski kraj - glasio je popularni reklamni slogan s početka 2000-ih. Za mnoge Ruse ta poruka i dalje važi jer je letovanje na Crnom moru jedno od retkih dostupnih odredišta.

Više od 65 posto od ukupno 146 miliona Rusa nikada nije putovalo u inostranstvo, dok 30 posto nikada nije napustilo svoju matičnu regiju, pokazuju podaci nedavnih istraživanja javnog mnjenja. Nakon početka rata u Ukrajini 2022. godine mnoge zapadne zemlje prestale su da izdaju Rusima turističke vize, avio-kompanije su obustavile letove, a međunarodna plaćanja ruskim karticama postala su nemoguća. Prema podacima Ostrovoka, jedne od vodećih ruskih platformi za rezervaciju odmora, više od 80 posto putovanja Rusa sada se odvija unutar zemlje. Na Krasnodarski kraj otpada 11 posto svih rezervacija. Istovremeno, upravo je taj deo obale među područjima koja često privlače ukrajinske dronove. U Novorosijsku se nalazi važna luka za izvoz nafte, kao i odredište naftovoda CPC, kojim se prevozi 80 posto kazahstanskog izvoza nafte. Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

U obližnjem Tuapseu nalazi se jedna od najvećih ruskih rafinerija, čiji je velik deo kapaciteta Ukrajina uništila ovog proleća. Napadi su izazvali i dva velika izlivanja nafte, a crni tragovi bili su vidljivi u morskoj vodi čak i na satelitskim snimcima.

Plaže u Anapi, sovjetskom letovalištu poznatom po plitkoj obali i brojnim letnjim kampovima, zatvorene su nakon što je 2024. tanker potonuo u Azovskom moru. Volonteri su učestvovali u čišćenju obale, koja je ponovo otvorena tek u junu nakon što su vlasti dovezele stotine hiljada tona novog peska. Ekolozi, međutim, strahuju da se mazut i dalje nalazi ispod površine.

Napadi dronovima i izlivanja nafte negativno su uticali i na turizam. Neki hoteli zabeležili su pad rezervacija od čak 20 posto, dok je broj rezervacija karata za Soči, glavnu vazdušnu luku koja opslužuje ruska crnomorska letovališta, navodno je pao 40 posto u odnosu na prošlu godinu, prema podacima osobe koja ima pristup informacijama najveće ruske platforme za rezervaciju odmora.

Uprkos svemu, deo turista i dalje putuje na Crno more. Župar Oserbajeva, njen suprug i dve ćerke krajem jula putovali su više od 20 sati iz srednje regije Kaluge do Arhipo-Osipovke. Na putu su morali da čekaju u redu za gorivo. Uprkos tome, Oserbajeva je bila zadovoljna putovanjem. Foto: Eugen Wais/Panthermedia/Profimedia panorama Sočija

- Sve je bilo sjajno kao i prethodnih godina - rekla je, dodajući da su otišli pre napada.

- Išli smo na odmor u našu omiljenu zemlju.

U isto vreme, na obližnjem Krimu, koji je Rusija anektirala 2014. godine, gorivo, voda i električna energija ograničeni su prema pravilima vanrednog stanja zbog čestih ukrajinskih napada. Rusi koji žele da letuju na domaćoj plaži uz toplo more nemaju mnogo alternativa.

- Dronovi lete svuda po zemlji. Ali ljudi su toliko umorni od života u ovoj noćnoj mori da ih više nije briga. Jednostavno žele da promene okruženje - rekla je Marija, vlasnica pansiona u Kabardinki.

FT

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