Avion je dočekao pomoćnik ministra i načelnik Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić i predstavnici Ambasade Ruske Federacije u Srbiji.

Čaušić je istakao da, u trenucima kada se naši vatrogasci-spasioci danima bore sa vatrom u izuzetno teškim uslovima, svaka dodatna pomoć znači više snage na terenu i veću sigurnost za građane i izrazio zahvalnost Ruskoj Federaciji na pomoći.

- Naše kolege u Evropi suočavaju se sa brojnim požarima usled izuzetno toplog i sušnog perioda koji je zahvatio ogromnu teritoriju Evrope. Imajući u vidu da u okviru Mehanizma civilne zaštite EU ne postoje raspoloživi protivpožarni avioni ovog kapaciteta, pristigao ruski avion će značajno ojačati naše kapacitete u borbi protiv požara u Deliblatskoj peščari - rekao je Čaušić.

Sinoć je rečeno će Iljušin od sutra biti uključen u operacije gašenja požara u Deliblatskoj peščari, u koordinaciji sa Helikopterskom jedinicom Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Foto: Tanjug/OMK MUP REPUBLIKE SRBIJE/bs

Avion može da izbaci do 42 tone vode u jednom naletu, što ga čini jednim od najmoćnijih operativnih aviona za gašenje požara. Na velikim požarištima, poput Deliblatske peščare, njegova uloga je da u kratkom vremenu pokrije širok zahvaćeni prostor i omogući vatrogascima na zemlji da lakše stave vatru pod kontrolu.

- Po nalogu ruskog predsednika Vladimira Putina, avion Il-76 sa posadom i operativnom grupom za vanredne situacije poslat je u Republiku Srbiju radi gašenja šumskih požara - saopštila je juče pres-služba Ministarstva za vanredne situacije (MČS) Ruske Federacije za Sputnjik.

Inače, Iljušin Il-76TD koji koristi MČS nije klasičan transportni avion, već specijalizovana protivpožarna verzija opremljena sistemom za ispuštanje vode.

Iljušin karakteristike

Iljušin Il-76P (ili Il-76TDP) je specijalizovana vatrogasna verzija čuvenog ruskog teškog transportnog aviona.

Ovaj nebeski vatrogasac nosi u unutrušnjosti rezervoare za vodu ili protivpožarni rastvor kapaciteta do 42 tone (ili 42.000 litara) vode, koju može brzo da izbaci na velike šumske požare.

Il-76TD MČS ima raspon krila od oko 50,5 metara, dužinu od 46,6 metara i maksimalnu poletnu masu od oko 190 tona. Pokreću ga četiri mlazna motora Solovjov D-30KP, a u protivpožarnoj ulozi opremljen je sistemom VAP-2 sa rezervoarima za vodu koji se postavljaju u teretni prostor aviona.

Sistem omogućava da Il-76TD u jednom naletu izbaci oko 42 tone vode ili sredstva za gašenje, zbog čega spada među najveće avione koji se koriste u protivpožarnim operacijama, javlja Aero.rs.

Inače, vatrogasna verzija je samo jedan ovo tipova ovog legendarnog aviona. Foto: Tanjug/OMK MUP REPUBLIKE SRBIJE/bs

Gde je sve „Iljušin 76“ bio angažovan u Srbiji?

Avioni ovog tipa su u više navrata po pozivu Vlade Srbije dolazili u našu zemlju radi gašenja velikih i nepristupačnih šumskih požara:

Deliblatska peščara (2026. godina): Aktuelni dolazak aviona u Niš usmeren je prvenstveno na suzbijanje katastrofalnog požara u Deliblatskoj peščari, gde je opožarena trećina ovog zaštićenog rezervata.

Stara planina (2019. godina): Početkom novembra 2019. godine, Vlada Srbije je angažovala ruski Iljušin kako bi pomogao u gašenju upornog šumskog požara koji je danima bukti na nepristupačnim terenima Stare planine, pisao je tada Glas Amerike.

Ranije intervencije: Tokom letnjih sušnih sezona proteklih decenija, letelice ruskog Ministarstva za vanredne situacije (MČS) često su bazirale svoje operacije u Rusko-srpskom humanitarnom centru u Nišu, odakle su intervenisale na kritičnim tačkama širom Srbije

Globalne misije i angažovanja širom sveta

Kao jedan od najvećih namenskih protivpožarnih aviona na svetu, Il-76 je redovno deo međunarodnih spasilačkih misija. Mediji su beležili njegova masovna učešća u velikim prirodnim nepogodama

Turska (2021. godina): Rusija je poslala flotu aviona (uključujući više letelica Iljušin-76 sa kapacitetom od 40 i više tona vode) da pomognu u gašenju katastrofalnih šumskih požara koji su zahvatili mediteransku obalu i turističke regione poput Antalije i Manavgata, javljala je agencija Anadolu.

Grčka: Tokom višegodišnjih razornih toplotnih talasa i šumskih požara u južnoj Evropi, ruski Il-76 je po dogovoru sa grčkim vlastima intervenisao na teškim terenima.

Sibir i Daleki istok Rusije: Ovo su primarna područja gde ovi avioni redovno provode najviše vremena gaseći milionske hektare tajgi i šuma, sprečavajući širenje vatre prema naseljenim mestima.

Ostale zemlje: Zbog svoje fleksibilnosti i velike moći izbacivanja vode u jednom naletu, Il-76 je kroz istoriju korišćen u zemljama Bliskog istoka, Južne Amerike i drugih delova Evrope zahvaćenih ekstremnim sušama.

Za razliku od manjih protivpožarnih aviona (poput Canadair CL-415 ili Air Tractor AT-802) koji vodu mogu da zahvataju u letu iz jezera ili mora, Iljušin-76 se puni isključivo na zemlji pre poletanja, ali njegova prednost leži u ogromnoj količini vode (preko 42.000 litara) koju odjednom može da sruši na vatrenu stihiju. Foto: Ramil Sitdikov/Sputnik/Profimedia

Iljušin Il-76 (NATO naziv Candid) je zapravo četvoromotorni teški transportni avion nosivosti 50/60 tona, proizvod ruskog konstrukcionog biroa Iljušin. Sposoban je da leti u veoma teškim meteorološkim uslovima.

Prvi put je poleteo 1971, a sada se serijski proizvodi u fabrici aviona Aviastar u Uljanovsku.

Inicijativu sa razvoj aviona Iljušin Il-76 pokrenulo je Ministarstvo vazduhoplovne industrije Sovjetskog Saveza 28. juna 1966. godine dajući nalog konstruktorskoj grupi Iljušina da ispita mogućnost gradnje vojnog transportnog aviona sa četiri mlazna motora koji bi poslužio za transport vojnika, padobranaca i vojne opreme.

Na osnovu studije izvodljivosti razrađen je tehnički predlog na osnovu koga je vlada donela odluku 27. novembra 1967. da se počne rad na projektu aviona Iljušin Il-76. Foto: OMK MUP Republike Srbije/ATAImages

Projekt je dodeljen projektnom zavodu „Strela“ iz Moskve koji je bio u okviru vazduhoplovnog kompleksa Iljušin.

Sastavni deo projektnog zadatka je bila specifikacija vojne opreme koja je namenjena za transport ovim avionom i njen što lakši utovar i istovar. Dodatni problem pri projektovanju ovog aviona je bio zahtev za poletanje i sletanje sa relativno kratkih neasfaltiranih poletno sletnih staza. Sve ovo je tražilo iznalaženje i primenu potpuno novih tehničkih rešenja u projektu aviona Il-76, što se pre svega odnosilo na:

visoko podignuto krilo sa podvešanim motorima i njegovu aerodinamičku konfiguraciju,

visok odnos potiska i težine aviona, četiri mlazna motora i kontra potisak za kočenje aviona pri sletanju,

visoke performanse kočionog sistema točkova glavnog stajnog trapa.

Pored ovoga, avion se morao odlikovati velikom bezbednosti leta, pouzdanosti i autonomije rada. Na avionu je primenjeno preko 200 sertifikovanih pronalazaka i više od trideset stranih patenata, tako da je ovaj avion bio različit od postojećih transportnih aviona toga vremena, kako u Sovjetskom Savezu, tako i u inostranstvu.

Prvi prototip aviona Iljušin Il-76 je poleteo 25. marta 1971. godine, a maja meseca je prikazan rukovodstvu zemlje na aerodromu Vnukovo kraj Moskve, a zatim je prikazan na međunarodnoj izložbi vazduhoplovstva i kosmonautike u Parizu. Do 21. aprila 1976. godine, napravljeno je i testirano četiri prototipa ovih aviona kada je vlada usvojila Iljušin Il-76 kao vojni transportni avion.

Iljušin Il-76 je avion koji se koristi kako za vojne tako i za civilne potrebe. U svetu je registrovano preko 114 operatora koji koriste ove avione. Najveći vojni korisnici su Rusija, Ukrajina, Indija i Belorusija. Prvi avioni ovog tipa su isporučeni Sovjetskom vojnom vazduhoplovstvu 1974. godine, a već sledeće godine je postao glavni sovjetski strateški transportni avion. Na linije civilnog sovjetskog avio operatera, Aeroflota je uključen 1976. godine.

Između 1976 i 1991, za vreme sovjetskog angažovanja u Avganistanu, ovim avionima je napravljeno 14.700 letova, transportovano 786.200 vojnika i 315.800 tona tereta. S obzirom da su Il-76 visoko leteli, bili su van domašaja ustaničke PA (protivavionske artiljerije) zato su ustanici pokušavali da ih obore pri sletanju i poletanju raketama Stinger i Strela ili mitraljeskom vatrom velikog kalibra. Pošto je Il-76 avion veoma čvrste konstrukcije mogao je da istrpi velika oštećenja i da ostane operativan, tako da je izlazak iz stroja ovih aviona u toku avganistanskog sukoba bio veoma mali. Oslanjajući se na ova iskustva, kada su SAD napale Avganistan, njihovi kanadski saveznici su najveći deo opreme iz Kanade za Avganistan transportovale avionima Iljušin Il-76, civilnih avio-prevoznika. Avion je korišćen i za ekstremno teške metereološke uslove kao što su letovi na Arktik i Antarktik. Jedan od ovih aviona je baziran u Argentini baš za ove potrebe. Foto: OMK MUP Republike Srbije/ATAImages

Varijanta aviona Iljušin Il-76 napravljena kao avio tanker nosi oznaku Il-78 i proizvedeno ih je u 50 primeraka. Sovjetski AWACS je napravljen na avionu Iljušin Il-76 i nosi oznaku Berijev A-50. Ovaj avion je napravljen u 25 primeraka i pored Ruskog vojnog vazduhoplovstva koristi se još u oružanim snagama: Kine, Indije i Irana. Sličan avion na Iljušin Il-76 osnovi ali sa francuskim radarom bio je napravljen za Iračko ratno vazduhoplovstvo (2 primerka).

Avione Iljušin Il-76 često koristi UN za dostavu humanitarne pomoći širom sveta. Veoma uspešan „vodeni bombarder“ Iljušin Il-76P se širom sveta koristi kao protivpožarni avion, a dokaz je i to da i SAD koriste usluge ovakva dva aviona.

Inače, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić izjavio je danas da su požari na području Srbije pod kontrolom i naveo da je zaustavljeno širenje požara oko Trujinog naselja u Deliblatskoj peščari.

Trenutno se brani, kako je dodao, naselje Grebenac na teritoriji opštine Bela Crkva.

Glamočić je rekao da je požar na području Kladova ugašen, a da je na Stolovima i Magliču kod Kraljeva pod kontrolom. Foto: OMK MUP Republike Srbije/ATAImages

Ukazao je da vetar otežava gašenje požara, pogotovo u košarskim područjima i Deliblatskoj peščari i apelovao na građane da budu oprezni i ne pale vatru na otvorenom prostoru jer su do utorka ponovo najavljene visoke dnevne temperature i do 42 stepena u pojedinim delovima Srbije.

- Ono što su dobre informacije od noćas je da je zaustavljeno napredovanje požara oko Trujinog naselja, vikend naselja u Deliblatskoj peščari na teritoriji Bele Crkve. Sad se brani naselje Grebenac - rekao je Glamočić za TV Prva.

Dodao je da će u gašenju požara pomoći i ruski avion Iljušin koji je sinoć stigao u Srbiju.

- Naše Ministarstvo unutrašnjih poslova raspolaže sa nekoliko vrsta helikoptera. LJudi iz Sektora za vanredne situacije ulažu nadljudske napore, pomažu im iz Vojvodinašuma, Srbijavoda, Vojske Srbije, dobrovoljnih vatrogasnih društava. Mnogo je ljudi na terenu, ali je nepristupačan teren, tamo uvek ima vetra koji menja pravac, nepredvidivo je. Najvažnije je da će biti sačuvana naselja i ljudski životi - rekao je ministar, prenosi B92.

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