U objavama kasno sinoć premijerka je objašnjavala zašto često dugo radi sama u istorijskoj tokijskoj rezidenciji Kotei. Prethodni japanski premijeri uglavnom su izbegavali tu vilu izgrađenu 1920-ih zbog dugogodišnjih glasina da je opsednuta duhovima nakon pokušaja državnog udara 1930-ih.

Međutim, Takaiči je istakla da joj duhovi ne predstavljaju problem.

- Nikada nisam videla duha, ali vrištim kad vidim bubašvabu - napisala je i dodala da se uplašila kada joj je insekt prešao preko nogu. Premijerka je objasnila da namerno nije ubila životinjicu, već ga je pustila da se slobodno kreće po rezidenciji.

Navela je da poštuje sva živa bića, a takav je stav razvila čitajući kultnu mangu Finiks autora Osamua Tezuke. Zbog toga joj je, kaže, teško da oduzme život bilo kom insektu.

- Možda se zbog toga ni sada, kao odrasla osoba, ne mogu da se nateram da ubijam insekte, pa ni bubašvabe. Možda je i ovaj život deo tog dugog ciklusa reinkarnacije - napisala je Takaiči.

Reinkarnacija je verovanje, prisutno u nekoliko religija i kultura, prema kojem su život, smrt i ponovno rođenje deo ciklusa u kojem se živa bića iznova rađaju. Ipak, njeno osoblje nije delilo takav filozofski pristup.

Kada su primetili da je premijerka uznemirena, jedan od sekretara odlučio je da deluje i organizovao je dezinsekciju cele zgrade.

- Neko sam vreme to trpela i nadala se da će nekako sam otići, ali kad sam to ispričala sekretarima, ostali su zgroženi. "To je nehigijenski. Ja ću to rešiti", rekao je odlučnim glasom jedan od sekretara i organizovao operaciju "Combat" - prepričala je premijerka. Foto: Premaphotos/Nature Picture Library/Profimedia

Nakon što je dezinsekcija obavljena, priznala je da su je preplavili podeljeni osećaji zbog tišine u prostranoj vili.

- Laknulo mi je, ali sam se nekako osećala pomalo usamljeno nakon što je osoblje uklonilo bubašvabu - navela je. Ova anegdota se brzo proširila svetskim medijima i podstakla je rasprave na društvenim mrežama.

Dok su neki njeno razmišljanje o neobičnom stanaru ocenili simpatičnim, kritičari su se pitali da li svetska liderka treba da se bavi kućnim parazitima dok traju rasprave o državnoj politici.

Bez obzira na reakcije, Takaiči je poručila da je njena službena rezidencija sada čista, iako joj, čini se, nedostaje društvo.

(Unilad)

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