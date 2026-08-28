NJegov glas je definisao herojstvo za milione ljudi i ostavio neizbrisiv trag u pop kulturi, prenosi RTS.

Piter Kalen preminuo je u svom domu u Los Anđelesu, 26. avgusta. Rođen je u Montrealu 1941. godine, bio je član prve generacije diplomaca Nacionalne pozorišne škole Kanade. Iako je njegova karijera trajala decenijama i obuhvatala stotine uloga, ostaće upamćen pre svega kao glas Optimusa Prajma, lika kojeg je tumačio od originalne animirane serije iz osamdesetih pa sve do najnovijih filmova.

Inspiracija za glas koji je postao sinonim za čast potekla je iz duboko ličnog izvora. Na audiciji za ulogu, Kalen se prisetio saveta svog starijeg brata Larija, odlikovanog veterana Marinskog korpusa. "Piter, nemoj da budeš holivudski heroj. Budi pravi heroj", rekao mu je. "Pravi heroji ne viču; oni su dovoljno snažni da budu nežni". Taj savet je oblikovao Kalenov pristup, dajući Prajmu mirnu snagu i autoritet.

Iako je Optimus Prajm bio njegova najpoznatija uloga, Kalenova vokalna svestranost bila je prebogata. Dao je glas i melanholičnom magarcu Iaru u Diznijevom serijalu "Vini Pu", dokazujući da može da pređe sa galaktičkog komandanta na depresivnog plišanog magarca.

Pozajmio je glas i zlom automobilu K.A.R.R.-u u seriji "Night Rider", kao i nezaboravnim vanzemaljskim zvucima naslovnog čudovišta u filmu "Predator". NJegov glas se čuo u desetinama crtanih filmova, uključujući "G.I. Joe" i "Dungeons & Dragons".

Koliko je bio vezan za ulogu Optimusa Prajma, svedoči i činjenica da je odbio da je parodira, smatrajući da lik zaslužuje poštovanje. Popularnost lika postala mu je jasna tek nakon burne reakcije publike na Prajmovu smrt u animiranom filmu iz 1986, što je nateralo producente da ga vrate u seriju. Za svoj izuzetan doprinos, Nacionalna akademija televizijskih umetnosti i nauka uručila mu je 2023. godine Emi nagradu za životno delo. Iza sebe je ostavio četvoro dece i troje unučadi.

(RTS)

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