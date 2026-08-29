Zorana Mićanović se ubrzo nakon toga pojavila na nastupu svog kolege Adila Maksutovića, gde je pokazala ruku i otkrila sve detalje ove neprijatnosti.

Zorana je priznala da je situacija bila prilično ozbiljna i da je bol bio neizdrživ. Srećom, brza reakcija lekara i terapija sprečili su veće komplikacije. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Bilo je loših dana, nisam znala da toliko može da boli kada mačka ujede. Hvala Bogu da sam bila pod tim nekim lekovima, inače iskomplikovalo bi se strašno. Hvala Bogu nema više ništa na ruci, samo malu ogrebotinu - rekla je ona.

Ceca Ražnatović pritekla u pomoć

Nakon što se vest o njenom boravku u Urgentnom centru proširila, Zorana ističe da joj se javio mali broj kolega sa estrade. Ipak, gest jedne od najvećih zvezda na našim prostorima ju je potpuno iznenadio i oduševio.

- Iskreno jeste nekoliko ljudi. Mogu da nabrojim na jednoj ruci, nije puno njih. Ceca se javila, nisam to očekivala. Pozvala me je i pružila mi je pomoć, bila je divna prema meni. Uputila me je na dobrog doktora. Zahvaljujem joj se ovim putem - istakla je Mićanovićeva.

Foto: ATA images/A. Ahel

Zorana iznela detalje povrede

Zorana Mićanović je nedavno dovezena u Urgentni centar sa vidnom povredom i krvavom rukom, gde joj je odmah ukazana hitna medicinska pomoć. Prema saznanjima, uzrok povrede je ujed besne mačke, koja ju je ujela direktno za ruku.

Nakon što joj je pružena prva pomoć, Zorana Mićanović se oglasila i otkrila šta se tačno dogodilo.

- Sedela sam sa sestrom i videla sam macu koja nam se motala oko nogu. Sagnula sam se da je pomazim i dok sam je mazila otrgla se i ujela me je za ruku. Ujed je prilično dubok, na nezgodnom mestu - rekla je pevačica.

(Blic)

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