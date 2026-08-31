Pevačica se oglasila na društvenoj mreži "X", gde je podsetila da su joj dva nastupa u Bosni otkazana zbog bezbednosne procene policije, a zatim povukla paralelu sa situacijom u Srbiji.

Karleuša je istakla da, prema njenom mišljenju, svojim izjavama nije davala povoda za takvu odluku, dok je istovremeno ukazala na Merlinove stavove i postupke tokom devedesetih godina.

Foto: Printskrin/X/Jelena Karleuša

 

- Dva moja nastupa u Bosni su otkazana zbog loše bezbednosne procene policije. Nikada ni jednom rečju nisam uvredila ili bilo šta pogrešno rekla za Bošnjake. Za vreme rata u Bosni sam bila mala. Dino Merlin je nesmetano zakazao koncert u Srbiji, u Kraljevu. Nema loše bezbednosne procene policije. Aktivno je učestvovao u svim ratnim događanjima ’90-ih, pevao pesme sa tom tematikom i davao zapaljive izjave. Šta mislite o toj "pravdi" prema meni? - zapitala se Karleuša.

Deo Kraljevčana protiv Merlinovog koncerta

Foto: ATA images/A. Ahel

 

Koncert Dina Merlina zakazan za 5. septembar na Starom aerodromu u Kraljevu prethodnih dana izazvao je burne reakcije dela javnosti.

Protivnici njegovog dolaska pokrenuli su peticiju, a u gradu se pojavio i transparent sa porukom "Nećeš pevati".

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Protivljenje koncertu iskazalo je i Udruženje ratnih vojnih invalida, koje je za 26. avgust najavilo skup pod nazivom "Nećeš pevati". Iz Udruženja su poručili da ostaju pri zahtevu da se Merlinov nastup u Kraljevu ne održi.

Hiljade potpisa na peticiji

Dok deo publike očekuje koncert bosanskohercegovačkog pevača, njegovo zakazivanje izazvalo je i ozbiljne podele u gradu.

Peticiju kojom se traži zabrana Merlinovog koncerta potpisalo je više od 4.960 ljudi.

Situacija je dodatno eskalirala nakon incidenta u prostoru u kojem je predviđeno održavanje koncerta.

Zapaljen deo objekta pred koncert

Organizator je saopštio da je 30. avgusta u prepodnevnim časovima zapaljen deo objekta Aero-kluba "Mihajlo Petrović" u Kraljevu, gde je Merlinov nastup zakazan za 5. septembar.

Prema njihovom saopštenju, nepoznata osoba razbila je spoljno staklo i ubacila zapaljivi materijal, nakon čega su na teren izašli pripadnici policije:

- Danas dana 30.08.2026. godine u prepodnevnim časovima NN lice izvršilo je paljenje dela objekta koje pripada Aero klubu "Mihajlo Petrović" iz Kraljeva, gde je za 05.09.2026. godine zakazan koncert Dina Merlina. Jedinice MUP-a Kraljevo su izašle na lice mesta zajedno sa krimi tehničarima PU Kraljevo, izvršile uviđaj na licu mesta i utvrdili da je NN lice razbilo spoljno staklo i ubacilo zapaljivi materijal, sačinile službenu belešku o čemu je obavešten dežurni javni tužilac OJT Kraljevo.

Organizator će u daljem periodu preduzeti sve radnje da se ovakve krivične radnje ne događaju, ali i da lica koja na dalje pokušaju da ugroze bezbednost imovine i samog događaja odnosno koncerta zakazanog za 05.09.2026. godine budu privedena i najstrože kažnjena, kao i nalogodavci istog, jer je organizatoru bitna bezbednost građana na samom koncertu!

(SrbijaDanas)

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Komentari 1
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