Nakon 423 dana gradnje, projektni tim dostigao je prekretnicu potpunog povezivanja 10 dana pre roka. Ukupno je postavljeno 3.431 šipova, a ukupna potrošnja čelika dostigla je 67.000 tona. Okrug Čanghai, jedini kineski ostrvski pogranični okrug, dugo se oslanjao na pomorski transport.

Foto: Printskrin/instagram/iliaoning1756

 

Međutim, trajektni saobraćaj obustavlja se više od 60 dana godišnje zbog plime, jakih vetrova i guste magle, dok 24-časovna navigacija nije dostupna čak ni kada trajekti saobraćaju. Ova ograničenja otežavala su kretanje stanovnika i usporavala lokalni ekonomski razvoj.

Projekat mosta Čanghai proteže se 25,5 kilometara preko moreuza Ličangšan, povezujući ostrvo Dačangšan u okrugu Čanghai sa kopnom u luci Pikou u okrugu Pulandijan. Nakon završetka izgradnje, očekuje se da će most okončati dugogodišnju zavisnost okruga od pomorskog transporta.

Spajanje mosta označava prelazak južnog dela projekta u glavnu fazu izgradnje temelja. Planirano je da most Čanghai bude otvoren za saobraćaj 2029. godine.

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Takođe, u kineskoj provinciji Guidžou prošle godine otvoren je novi viseći most preko Velikog kanjona Huačijang, koji se proteže na visini od čak 625 metara iznad reke Bejpan, što ga čini najvišim mostom na svetu.

(Biznis Kurir)

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