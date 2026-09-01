Matvijenko je tokom posete Omsku poručila da bi Moskva pristala na mirovne pregovore samo ukoliko bi oni vodili ka rešenju za koje Rusija smatra da bi trajno uklonilo uzroke sukoba.

„Sećate se SR Jugoslavije? Pristajemo na mirovne pregovore samo pod uslovom da to bude pouzdan mirovni plan, da se ništa slično više nikada ne ponovi iz Ukrajine, da ona nikada više ne bude ‘anti-Rusija’ i da nikada ne bude sredstvo kojim će Zapad pokušavati da nanese geopolitički poraz Rusiji“, rekla je Matvijenko.

Potom je kratko dodala: „Nećemo dozvoliti da se ovo ponovi.“

Moskva ne želi samo privremeni prekid borbi

Predsednica gornjeg doma ruskog parlamenta tvrdi da je Rusija spremna da pregovara, uključujući i razgovore sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali insistira da konačni dogovor mora da sadrži trajno rešenje i garancije. Russian Defence Ministry Press S/Zuma Press/Profimedia, AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Prema njenim rečima, uslovi koje Moskva postavlja nisu se menjali od početka rata.

„Spremni smo da pregovaramo. Naši uslovi su na stolu od prvog dana specijalne vojne operacije. Nikada ih nismo menjali. Oni su objavljeni, saslušani su. Nećemo ih menjati“, poručila je Matvijenko.

Ona smatra da bi prekid vatre pod uslovima koje predlaže Kijev ukrajinskoj vojsci samo omogućio da popuni svoje jedinice, obnovi arsenale i dobije dodatne količine zapadnog naoružanja. Upravo zbog toga Moskva odbacuje ideju sporazuma koji bi sukob zaustavio samo privremeno.

Rusija, prema njenim rečima, traži rešenje koje bi sprečilo ponovno izbijanje rata nakon određenog perioda.

„Ukrajina više ne sme da bude anti-Rusija“

Matvijenko je posebno govorila o tome kako Moskva vidi budući politički i vojni položaj Ukrajine. Foto: Stanislav Krasilnikov/Sputnik/Profimedia

Ona tvrdi da Rusija neće prihvatiti sporazum koji bi Zapadu omogućio da nakon prekida rata ponovo izgradi i naoruža Ukrajinu kao državu usmerenu protiv Moskve. Prema njenim rečima, Kijev više ne bi smeo da bude instrument kojim bi zapadne zemlje pokušavale da Rusiji nanesu „geopolitički poraz“.

Upravo je u tom delu svog obraćanja pomenula SR Jugoslaviju.

Matvijenko je jugoslovensko iskustvo predstavila kao upozorenje na situaciju u kojoj privremeno zaustavljanje neprijateljstava ne donosi konačno političko rešenje, već samo ostavlja prostor da se sukob kasnije ponovo rasplamsa.

Takvo poređenje objašnjava i zbog čega Moskva sada insistira na širem političkom sporazumu umesto na samom prekidu vatre.

Matvijenko napala ukrajinske medije

Predsednica Saveta Federacije iznela je i teške optužbe na račun ukrajinskih medija. Foto: GROK veštačka inteligencija/Iks

Ona tvrdi da stanovništvu Ukrajine nije predstavljena prava slika situacije na frontu i da građani ne znaju stvarno stanje svojih oružanih snaga.

„LJudi u Ukrajini ne znaju istinu o tome šta se događa na liniji borbenog dodira. Lokalni mediji ih lažu“, rekla je Matvijenko.

Istovremeno je ocenila da se Rusija, kako je rekla, „samouvereno kreće ka ostvarivanju ciljeva specijalne vojne operacije“.

Poručila je i da Moskva nema nameru da od njih odustane.

„Čeka ih i Božji i ljudski sud“

Matvijenko je posebno oštro govorila o aktuelnom ukrajinskom rukovodstvu, optužujući ga za zločine i terorističke napade. Foto: Stanislav Krasilnikov/Sputnik/Profimedia

„Sadašnje rukovodstvo Ukrajine moraće da odgovara za zločine i terorističke akte koje je počinilo. Čeka ih strašni sud – i Božji i ljudski“, izjavila je.

Prema njenim rečima, ruski odgovori na ukrajinske napade posledica su takvih akcija.

„Oni stalno čine terorističke akte na koje smo prinuđeni da odgovorimo, i to snažno“, poručila je Matvijenko.

Moskva, prema njenim rečima, neće prihvatiti dogovor koji bi samo zamrznuo trenutni sukob i ostavio mogućnost da se rat ponovo nastavi kada jedna od strana obnovi svoje vojne kapacitete.

Upravo zato je iskustvo Jugoslavije upotrebila kao argument u prilog ruskoj tvrdnji da privremena pauza bez sveobuhvatnog političkog rešenja ne predstavlja stvarni mir, prenosi Informer.

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