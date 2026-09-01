Zvuči kao zaplet iz filma koji biste proglasili preteranim, ali priča o Doli Osterajh upravo je takva. Godinama je uspevala da od muža sakrije ljubavnika koji je praktično živeo pod istim krovom sa njima, samo nekoliko metara iznad njihove spavaće sobe.

Sve je počelo mnogo bezazlenije. Doli je bila udata za Freda Osterajha, imućnog proizvođača tekstila. NJihov brak već je bio ozbiljno poljuljan. Izgubili su sina koji je preminuo sa samo devet godina, Fred je sve više pio, a Doli je bila nezadovoljna životom koji su vodili.

A onda je u njihovu kuću ušao 17-godišnji Oto.

Došao da popravi mašinu, a ostao godinama

Doli je jednog dana zamolila muža da pošalje nekoga iz fabrike da joj popravi mašinu za šivenje. Poslali su mladog Otoa. Između njega i Doli ubrzo je počela ljubavna veza.

Problem je bio što je komšiluk vrlo brzo primetio da mladić često dolazi u kuću dok Fred nije tu. Doli je zato smislila plan koji danas zvuči potpuno neverovatno. Oto će se preseliti na tavan.

On je pristao.

Dok je Fred normalno živeo u kući, iznad njega je boravio čovek koji je bio ljubavnik njegove žene. Doli mu je donosila hranu, piće i knjige, a Oto je većinu vremena provodio skriven od sveta.

Fred je, međutim, počeo da primećuje čudne stvari. Čuo je zvukove iz kuće kada je mislio da je sam, primećivao senke, a misteriozno su mu nestajale i cigarete. Doli ga je ubeđivala da umišlja i da sa kućom nema ništa neobično.

Na kraju je Fred čak počeo da veruje da je kuća „ukleta“.

Preselili su se, ali je sa njima pošao i čovek sa tavana

Bračni par se kasnije preselio iz Milvokija u Los Anđeles. Fred je možda mislio da ostavlja neobične zvukove iza sebe. Nije znao da se seli i Oto.

Doli je i u novoj kući pronašla prostor u kojem je mogao da ostane sakriven, pa se neobičan život utroje nastavio. Fred je dole živeo sa suprugom, dok je njen ljubavnik bio skriven na tavanu. Brak je u međuvremenu postajao sve gori, a Fredovo opijanje i svađe sa suprugom sve češći.

Onda je u avgustu 1922. godine sve eskaliralo. Tokom jedne žestoke svađe Oto je izašao iz svog skrovišta. Usledila je borba sa Fredom, a Fred je na kraju upucan i ubijen.

Doli i Oto tada su pokušali da naprave priču koja bi policiju odvela na potpuno drugu stranu.

Policiju su ubedili da je u kući bio provalnik

Plan je bio da Doli izgleda kao žrtva. Kada policija stigne, trebalo je da je pronađe zaključanu u ormanu, dok bi sve izgledalo kao pljačka koja je krenula po zlu. I u prvi mah je uspelo.

Iz kuće su navodno nestali dijamanti i druge dragocenosti, pa je istraga krenula u smeru nepoznatog razbojnika. Doli je posle smrti muža nasledila njegovo bogatstvo i nastavila život.

A onda su počele njene greške.

Najpre je advokatu sa kojim je bila u vezi poklonila skupoceni sat. Problem je bio što ga je on prepoznao kao predmet koji je navodno nestao tokom „pljačke“. Doli ga je ubedila da ga je kasnije pronašla ispod prozora i priča je ponovo utihnula.

Ali mnogo veći problem tek je dolazio.

Pištolj je predala novom ljubavniku

Doli je kasnije započela vezu sa biznismenom Rojem. U jednom trenutku dala mu je pištolj povezan sa ubistvom i zamolila ga da ga se reši, uz objašnjenje da je previše podseća na pokojnog muža. Roj ga je bacio u reku.

Drugo oružje, prema ovoj priči, završilo je zakopano u dvorištu nakon što je Doli zamolila komšije da ga sklone.

Dok je ljubav trajala, tajna je ostala sigurna. Kada su Doli i Roj raskinuli, više nije bilo tako.

Roj je otišao u policiju.

Ispričao je za pištolj, policija ga je pronašla u reci, a zatim su se javile i komšije sa pričom o drugom oružju. Doli je uhapšena, ali tada još nije bilo dovoljno dokaza da se nedvosmisleno utvrdi da je Fred ubijen pronađenim pištoljima.

I baš dok je bila iza rešetaka, napravila je potez koji je otvorio sasvim novo poglavlje slučaja.

„Odnesite hranu mom polubratu na tavanu“

Doli je svom advokatu navodno rekla da ode do njene kuće i odnese namirnice njenom „polubratu“, čoveku koji živi na tavanu.

Taj čovek bio je Oto.

Tek tada je počela da izlazi na videlo neverovatna tajna koju je godinama čuvala.

Oto je, prema priči, gotovo deceniju proveo krijući se po tavanima kuća u kojima je Doli živela. Kada bi se ona selila, selio bi se i on. Doli mu je donosila hranu i knjige, dok je on u svom skrovištu čak pisao.

Čovek kog je Fred godinama „čuo“ po kući nije bio duh. Bio je ljubavnik njegove supruge.

Priča ipak nije završena zatvorom

Kada je ceo slučaj izašao u javnost, Doli se suočila sa ozbiljnim optužbama, ali na kraju nije osuđena za ubistvo muža.

Ni Oto nije završio iza rešetaka zbog Fredove smrti. U tadašnjim okolnostima slučaja krivično gonjenje više nije moglo da se sprovede zbog zastarelosti. Kasnije se preselio u Kanadu, gde je radio kao portir, a novinari su mu dali nadimak „Betmen iz Los Anđelesa“.

Doli je nastavila da živi u Los Anđelesu, a pred kraj života udala se za drugog muškarca. Umrla je u 75. godini.

Ipak, više od svega što je usledilo, ostao je detalj zbog kojeg se ova priča prepričava i danas: godinama je muž živeo u istoj kući sa ženinim ljubavnikom, slušao njegove korake i primećivao da mu nestaju stvari, a nije znao da se čovek kog traži nalazi samo sprat iznad njega.

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