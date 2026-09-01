U ekskluzivnom razgovoru sa Polom Ronhajmerom iz mreže "Axel Springer Global Reporters Netvork", objavljenom u utorak u okviru jedne epizode ​​podkasta, Tuman je odbacio termin "hibridni rat", koji lideri EU koriste za opis raznih incidenata u Evropi iza kojih, prema njihovim tvrdnjama, stoji Rusija.

"Nemačka i Rusija su u ratu”, istakao je on.

Ovo upozorenje stiže u trenutku kada je iz Berlina saopšteno da iza incidenata s dronovima koji su sadržali eksploziv i koji su poćetkom avgusta nađeni na aerodromu u Lajpcigu, stoji ruska obaveštajna služba. Foto: Prisma Archivo, PRISMA ARCHIVO/Alamy/Profimedia

Podsetimo, ranije danas, nemački ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Dobrint izjavio je da nemačka vlada veruje da je ruska obaveštajna agencija odgovorna za pokušaj bombaškog napada na aerodrom u Lajpcigu početkom avgusta. Ministar spoljnih poslova Nemačke Johan Vadeful najavio je uvođenje dodatnih mera, koje uključuju zatvraranje ruskog generalnog konzulata u Bonu 18. septembra, raskidanje ugovora sa Ruskim domom u Berlinu i pooštravanje kontrole ulaska za ruske državljane.

Inače, Tumanova kompanija "Donauštal" isporučuje borbene dronove Ukrajini, a sam Tuman je izjavio da je prinuđen da živi pod neprestanom zaštitom nakon što su vlasti otkrile navodni plan ruske obaveštajne službe da ga otruju 2025. godine.

"Da, to dolazi iz Rusije. I da, veoma je ozbiljno, vaš život je ugrožen", rekli su mu, prema njegovim rečima. U roku od nekoliko dana, priveden je osumnjičeni operativac nižeg ranga. Foto: James Emmerson / robertharding / Profimedia

Tuman je rekao da je zvanične lokacije pretvorio u "mamce" pod strogim nadzorom, mesta namerno osmišljena da u zamku namame neprijateljske aktere. "Operativci nižeg ranga bili su tu samo da bi saznali gde se nalazim", dodao je. "Zatim je trebalo da bude izvršen atentat trovanjem."

Pretnja mu je preokrenula život naglavačke. Tuman je rekao da sada živi na tajnim lokacijama uz pratnju telohranitelja, da mesecima nije video porodicu, te da je sastavio testament i uputstva za medicinsko zbrinjavanje za slučaj da bude ubijen. Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Zaharova: Moskva će odgovoriti na antiruske odluke Berlina

Optužbe Nemačke o umešanosti Rusije u napad na aerodrom u Lajpcigu su apsolutno izmišljene, a Moskva će odgovoriti na antiruske odluke Berlina, izjavila je danas portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Ona je naglasila da Berlin nije izneo nikakve dokaze za optužbe na račun Moskve, prenosi Sputnjik.

"Nemačka će dobiti dostojan odgovor na zatvaranje Ruskog doma ruskog Konzulata u Bonu", rekla je Zaharova, uz ocenu da je Berlin kompromitovan podsticanjem ukrajinskog sukoba i učešćem u terorističkim napadima.

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