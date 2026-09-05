Zimsko računanje vremena počinje poslednjeg vikenda u oktobru.

U noći između subote i nedelje, kazaljke na satu biće pomerene jedan sat unazad. U 3 časa ujutru sat će biti vraćen na 2 časa, što znači da ćemo dobiti jedan sat više za spavanje.

Prelazak na zimsko računanje vremena donosi i raniji zalazak sunca, pa će dani biti kraći u večernjim satima.

Iako se već godinama govori o ukidanju pomeranja sata, u Srbiji se i dalje primenjuje postojeći sistem promene računanja vremena dva puta godišnje, na proleće se prelazi na letnje, a na jesen na zimsko računanje vremena.

(Telegraf.rs)

Pročitajte još

Prema Svetom pismu: Najteži greh prema bližnjem

Prema Svetom pismu: Najteži greh prema bližnjem

22:20

Selo do kojeg se stiže preko 1.400 kamenih stepenica

Selo do kojeg se stiže preko 1.400 kamenih stepenica

21:20

Urnebesan oglas: Prodaje ženinu venčanicu - bez njenog znanja

Urnebesan oglas: Prodaje ženinu venčanicu - bez njenog znanja

20:20

Renovirao kuću, pa pronašao poruku staru 71 godinu

Renovirao kuću, pa pronašao poruku staru 71 godinu

17:16

Dušan Vlahović je gazda u Istanbulu! Bešiktaš golom Srbina slavio na gostovanju Fenerbahčeu (VIDEO)
Sport

Dušan Vlahović je gazda u Istanbulu! Bešiktaš golom Srbina slavio na gostovanju Fenerbahčeu (VIDEO)

ŠOK U FRANCUSKOJ - HTELI DA OTMU MBAPEA! Isplivali detalji jezivog plana kriminalne grupe
Sport

ŠOK U FRANCUSKOJ - HTELI DA OTMU MBAPEA! Isplivali detalji jezivog plana kriminalne grupe

BONUS VIDEO:

#zimsko računanje vremena #kada počinje zimsko računanje vremena #kada se pomera sat #pomeranje sata 2026
Komentari 0
СЕФ ДО ВРХА НАПУЊЕН ГОТОВИНОМ СРУШИЋЕ УКРАЈИНУ: Ево шта је пронађено у једној од канцеларија главног тужиоца

SEF DO VRHA NAPUNJEN GOTOVINOM SRUŠIĆE UKRAJINU: Evo šta je pronađeno u jednoj od kancelarija glavnog tužioca